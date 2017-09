Italia introduce venitul minim garantat

Guvernul italian a aprobat marți o hotărâre prin care se stabilește un venit minim garantat începând de la 1 ianuarie 2018, informează DPA și Xinhua. Venitul garantat este de maximum 490 de euro pe lună, acordat familiilor cu peste cinci membri. Au prioritate familiile cu copii minori, femeile gravide și șomerii în vârstă de peste 50 de ani. Sunt eligibile familiile cu venituri sub 6000 de euro pe an și proprietăți cu valoare totală sub 20.000 de euro. Venitul minim se acordă timp de maximum 18 luni. Noua formă, denumită venit de incluziune (REI), va înlocui sprijinul pentru incluziune activă (SIA), un ajutor social în vigoare din septembrie 2016. REI va fi putea fi acordat celor care realizează venituri din muncă, însă nu este compatibil cu niciun tip de ajutor de șomaj.

Conform unui agenției de presă italiene ANSA, preluată de Xinhua, de noua măsură anti-sărăcie vor beneficia aproximativ 400.000 de familii sau 1,8 milioane de oameni.

Numărul familiilor sărace din Italia a crescut mult de la începutul crizei financiare din 2008. Față de 7,3% săraci în 2009, s-a ajuns în 2014 la 11,6%, când media în Uniunea Europeană era de 8,9%, potrivit unui raport al Comisiei Europene din iulie anul acesta. În 2016, conform datelor Institutului Național de Statistică, trăiau în sărăcie absolută 1,6 milioane de familii, cu un total de 4,7 milioane de membri, adică 7,9% din populația de 60 de milioane a Italiei.