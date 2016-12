Italienii își... îmbracă nudurile din muzee ca să nu-l supere pe preşedintele iranian

Ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place, dar se pare că Allah are alte păreri, iar catolicii italieni s-au simțit nevoiți să facă exces de zel sau de... smerenie, pentru a nu răni sentimentele profund musulmane ale președintelui iranian, venit în vizită la Roma. În consecință, autorităţile italiene au acoperit mai multe statui nud de la Muzeul Capitolin din capitală, pentru a nu-l deranja pe Hassan Rouhani. Președintele iranian şi premierul italian, Matteo Renzi, au discutat la Muzeul Capitolin după ce firmele italiene au încheiat, luni, mai multe contracte cu Iranul, în valoare de 17 miliarde de euro. În plus, italienii au decis să nu servească vin la mesele oficiale, un gest pe care Franţa, următoarea ţară pe care o va vizita Rouhani, a refuzat să-l copieze. Iranul este o republică islamică şi are legi foarte stricte privind consumul de alcool.

Decizia de a acoperi cu panouri albe nudurile din muzeu, inclusiv o statuie de câteva secole a lui Venus, a provocat furia italienilor, care au criticat dur autorităţile, informează CNN. Un purtător de cuvânt al municipalităţii din Roma a precizat că planurile pentru întrevedere au fost realizate de biroul premierului italian. Guvernul de la Roma nu a făcut comentarii pe această temă. Italienii şi-au exprimat nemulţumirile pe reţelele de socializare, acuzând Guvernul că trădează istoria şi cultura italiene, de dragul intereselor economice şi pentru a face pe plac unui oaspete internaţional.

Rouhani se află în Europa într-un turneu de cinci zile menit să consolideze relaţiile economice, după implementarea acordului nuclear între Iran şi marile puteri, care a determinat anularea sancţiunilor impuse Teheranului. Rouhani s-a întâlnit marţi şi cu Papa Francisc, care a cerut Iranului să coopereze cu alte ţări din Orientul Mijlociu împotriva terorismului şi traficului de arme, a precizat Vaticanul. Rouhani i-a cerut Suveranului Pontif să se roage pentru el şi i-a făcut cadou un covor artizanal. Preşedintele Iranului a plecat miercuri la Paris, unde vor fi anunţate mai multe acorduri comerciale, inclusiv unul cu Airbus, privind achiziţionarea a peste 100 de avioane.

