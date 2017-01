„Joaca“ de-a... gravura

Expoziția „Ex libris - Constantin Brâncuși” va mai putea fi admirată la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC) până pe 12 mai, după care va fi itinerată la Muzeul de Artă din Tulcea.

Deschisă pe 5 mai, la etajul al II-lea al instituției de cultură, expoziția itinerantă reunește aproximativ 200 de gravuri închinate celor 140 de ani de la nașterea lui Brâncuși. Sâmbătă, în cadrul expoziției a fost organizat un workshop de gravură, susținut de conf. univ. dr. Florin Stoiciu și asist. univ. dr. Răzvan-Constantin Caratănase de la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti - Facultatea de Arte Plastice, Departamentul Grafică, alături de colegii lor de catedră, Ovidiu Ionescu și Cristian Tardel, urmat de un simpozion, la care au participat studenți bucureșteni și constănțeni.

„Am făcut acest workshop din dorința de a mă „juca” cu studenții mei de la Universitatea de Arte din București, pentru a-i învăța ce se poate dintr-un alt tip de perspectivă a unei alte tehnici. Am folosit o placă pe care am făcut-o cu Ștefan Câlția în urmă cu 20 de ani, care este emblema Bucureștiului de la 1864. Fiind anul Brâncuși, simpozionul se numește „Ex libris - Constantin Brâncuși”, este un ex libris virtual legat de o bibliotecă virtuală numită România”, a spus conf. univ. dr. Florin Stoiciu, coordonatorul proiectului.

Impresionanta expoziție de ex libris-uri, realizată de cei mai importanți pictori, sculptori și gravori ai momentului, va fi itinerată la Muzeul de Artă Tulcea, Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi Bucureşti, Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus”, Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad, Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Muzeul de Artă Târgovişte, Muzeul de Artă Târgu Jiu și Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea.

