Juniorii de la BC Athletic, în grafic pentru calificarea la turneul final

În paralel cu evoluția echipei de seniori în Liga 1 la baschet masculin, Baschet Club Athletic Constanța are în competiție și formația de juniori sub 18 ani, al cărei obiectiv este calificarea la turneul final de opt echipe. În faza semifinală a competiției avem două grupe a câte opt echipe, care joacă între ele tur-retur. Primele trei clasate din fiecare grupă au asigurată calificarea directă la turneul final, iar cele două ocupante ale poziției a 4-a plus două formații venite din turneul de recalificare se vor înfrunta într-un turneu de baraj de patru echipe, care mai oferă două locuri pentru turneul final.

Următorul meci pentru echipa de juniori sub 18 ani a clubului constănțean va avea loc în Sala Sporturilor din Constanța, sâmbătă, de la ora 14.00, cu Spike București. De remarcat că la ultimul meci disputat, cel de la Ploiești, Athletic nu s-a putut baza pe trei jucători, toți accidentați. Alexandru Unitu și Mario Takacs-Sixt au trecut cu bine peste intervențiile chirurgicale și încep perioada de refacere. Unitu a suferit o operație de hernie inghinală la începutul lunii februarie, fapt pentru care nu a putut răspunde convocării la echipa națională U-16, iar Takacs-Sixt a trecut cu brio peste operația cauzată de o fractură la metatarsian. Unitu va lipsi circa 60 de zile, iar Takacs-Sixt aproximativ 50 de zile, a anunțat clubul constănțean. În schimb, Alin Oprean, care a acuzat dureri la inghinali, ar putea să evolueze în meciul de sâmbătă cu Spike.

Rezultatele înregistrate de constănțeni până acum:

40-73 pe teren propriu în fața echipei ACS Agronomia 4Sports București

57-58 în deplasare cu CSȘ Bega Timișoara

78-63 în deplasare cu Phoenix LPS Galați

82-80 pe teren propriu cu CSU Sibiu (după prelungiri, 69-69 la finalul timpului regulamentar)

72-64 în deplasare cu Sevlar Ploiești

Clasament Grupa II-A:

1. ACS Agronomia 4Sports București 12 puncte din 6 jocuri

2. CSU Sibiu 10p/6j

3. CSȘ Bega Timișoara 9p/6j

4. Mureșul Tîrgu Mureș 8p/5j

5. Baschet Club Athletic Constanța 8p/5j

6. Spike București 8p/6j

7. Phoenix LPS Galați 7p/6j

8. Sevlar Ploiești 7p/6j

MECI AMÂNAT PENTRU ECHIPA DE LIGA 1

La sfârșitul acestei săptămâni, BC Athletic urma să dispute primul meci din cadrul faza a doua a a Ligii 1 la baschet masculin, acolo unde le va întâlni tur-retur pe Magic Sibiu și Agronomia 4Sports. Constănțenii trebuiau să joace duminică la Sibiu, însă au căzut de acord cu cei de la Magic ca partida să fie amânată și să se dispute atunci când juniorii de la BC Athletic vor susține meciul din deplasare cu CSU Sibiu, din Campionatul Național U-18 (teoretic, jocul de la Sibiu ar trebui să se dispute pe 8 aprilie). Jucătorii antrenați de Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici vor juca următorul meci din Liga 1 pe 12 martie, acasă, cu Agronomia, în etapa 2-a.

Citește și:

BC Athletic va întâlni Magic Sibiu și Agronomia 4Sports

BC Athletic a încheiat sezonul regulat cu o înfrângere

BC Athletic vrea s-o învingă și pe Dinamo II la Constanța

Parteneriate cu mediul privat și cu mediul academic pentru BC Athletic Constanța

Succes prețios pentru BC Athletic Constanța, pe terenul Stelei

Misiune imposibilă pentru BC Athletic Constanța

BC Athletic nu a rezistat în fața Politehnicii Iași

BC Athletic va evolua duminică la Iași

Eșec pe teren propriu pentru BC Athletic