Kanye West, vedetă absolută la Săptămâna Modei de la New York

Rapperul american Kanye West și-a prezentat cea mai recentă colecție de modă și primul său album din ultimii trei ani, joi, în cadrul Săptămânii Modei de la New York, eveniment care a atras 20.000 de fani și peste 20 de milioane de spectatori online. Biletele la prezentarea de modă de la Madison Square Garden, în care Kanye a cântat live melodii de pe noul său album, s-au epuizat, iar o transmisie live a fost difuzată în peste 700 de cinematografe din 23 de țări. Albumul intitulat ”The Life of Pablo” include colaborări cu rapperii Frank Ocean și Young Thug și cu cântăreața Rihanna.Totodată, Kanye West și-a prezentat linia de îmbrăcăminte Yeezy Season 3, creată pentru brandul sport Adidas, flancat de o mulțime de figuranți și modele, printre care Naomi Campbell și Veronica Webb.Soția lui West, Kim Kardashian, fostul ei tată vitreg, devenit femeie, Caitlyn Jenner, și alți apropiați s-au aflat în public, ovaționând prezentarea din prima zi a Săptămânii Modei de la New York.Kanye a surprins mulțimea anunțând un nou joc video, Only One, dedicat mamei sale decedate.