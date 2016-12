Kvitova, după victoria în faţa lui Halep: Am jucat foarte bine azi, am pus presiune pe ea

Jucătoarea cehă de tenis Petra Kvitova (locul 16 în clasamentul mondial) a declarat vineri, după victoria cu românca Simona Halep (poziţia a 5-a WTA), scor 6-1, 6-2, în semifinalele turneului de la Wuhan, faptul că jocul ei constant bun a pus presiune pe Simona.

Kvitova a jucat agresiv şi a servit excelent, cu patru aşi şi doar 6 puncte din 29 cedate pe primul serviciu. Forehand-ul Petrei a funcţionat foarte bine, în special în diagonală, prinzând-o pe picior greşit mai mereu pe Simona. Loviturile în forţă ale Kvitovei au avut câştig de cauză, în condiţiile în care Halep a jucat mult prea liftat.

"Este extraordinar. Am venit la acest turneu fără să mă aştept la performanţe deosebite. Din punct de vedere fizic nu sunt deloc la parametri optimi, am resimţit oboseala. Aşa că sunt foarte bucuroasă de faptul că am terminat meciul cu bine. Am jucat foarte bine şi am pus presiune pe ea. Cât despre finală, nu am niciodată aşteptări în ultimul act. Ador să joc meciurile mari, cu însemnătate, în faţa multor suporteri. Voi da totul, voi lupta din nou. Cred că Cibulkova şi-a îmbunătăţit jocul în ultima vreme, va fi o partidă dificilă", a declarat Kvitova la finalul partidei.

În finala de sâmbătă, Petra Kvitova o va întâlni pe slovaca Dominika Cibulkova (locul 12 WTA). În optimi, jucătoarea din Cehia a eliminat-o pe germanca Angelique Kerber, liderul clasamentului mondial. Petra Kvitova (26 de ani) a câştigat 17 titluri WTA în carieră, dar niciunul în acest an.

Dacă se va impune la Wuhan, Kvitova poate urca pe locul 11 în clasament. Cibulkova poate ajune pe poziţia a şaptea WTA.