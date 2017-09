Legea educației se va modifica! Din nou!

Un nou ministru, noi promisiuni şi, evident, o Lege a educaţiei care trebuie musai să sufere modificări. S-ar părea că nici Liviu Pop nu face excepţie. Toţi ceilalţi miniştri care i-au precedat au dorit neapărat să modifice Legea educaţiei, însă nu au stat suficient de mult în scaune sau nu au fost suficient de bine motivaţi/informaţi, pentru a reuşi să facă asta la modul profesionist.

Legea educației va intra, din septembrie, într-un proces de modificare, urmând ca peste un an, în septembrie 2018, să fie înaintată Parlamentului, a declarat, la Cluj, ministrul Educației, Liviu Pop, în cadrul Forumului Organizațiilor Studențești din România (FOSR). „Nu vreau să discut de Legea educației naționale pentru că sunt în Cluj, respect acest oraș și premier, atunci când s-a angajat legea răspunderii pe Legea educației naționale, era actualul primar al Clujului. Dar vă asigur că, începând cu 1 septembrie, veți fi parte a procesului de modificare a Legii educației naționale, exact cum am spus în programul de guvernare. Avem deschisă fișa de proiect, în așa fel încât în septembrie anul viitor, după ce facem o analiză temeinică a ceea ce s-a întâmplat și în cei șase ani de zile de implementare și ce am avut înainte, cu experți din universități, Academie, organizațiile studențești, federațiile sindicale, vom finaliza proiectul de lege în septembrie anul viitor, când îl vom lansa către Parlament, un document care va atinge o bună parte dintre punctele pe care dumneavoastră le-ați menționat", le-a spus ministrul studenților participanți la forum.

Pop s-a referit și la cele 30 de cămine studențești care urmează să fie construite. "Săptămâna aceasta am lansat licitația pentru primele 7 cămine din cele 30. Am spus în programul de guvernare că facem cămine. Universităţile din Galați, Arad, Timișoara, Ploiești, Pitești, Constanța și Bacău au documentele bine făcute; celelalte universități urmează să aducă documentele în așa fel încât să intre în licitație și, până la final de mandat, așa cum ne-am angajat, să finalizăm aceste cămine studențești", a menționat ministrul Educației.