Lewis Hamilton a devenit campion mondial de Formula 1 pentru a treia oară în carieră

Pilotul britanic Lewis Hamilton şi-a asigurat din punct de vedere matematic, cu trei etape înainte de finalul sezonului, titlul de campion al lumii în Formula 1, după ce s-a impus în Grand Prix-ul Statelor Unite, cursă disputată la Austin (Texas), duminică seară. Hamilton are acum trei titluri de campion mondial, precedentele fiind obţinute în 2008 şi 2014. Actualul sezon a fost dominat clar de britanic, care a câştigat 10 dintre cele 16 etape disputate până acum şi doar în două rânduri a ratat podiumul.

Hamilton (30 de ani) nu mai poate fi ajuns în clasamentul general al piloților indiferent de rezultatele din ultimele trei curse, având 76 de puncte avans față de al doilea clasat, Vettel, şi 80 faţă de Rosberg, când mai sunt în joc doar 75 de puncte. El a devenit primul britanic câștigător de titluri mondiale consecutive în Formula 1, dar și primul care a reușit 10 victorii sau mai mult în sezoane succesive. Pe Circuit of the Americas din Austin, lung de 5,513 km, pilotul de la Mercedes și-a trecut în palmares a 43-a victorie din carieră, el aflându-se pe locul 3 în clasamentul tuturor timpurilor, devansat doar de germanul Michael Schumacher (91) şi francezul Alain Prost (51).

În Texas, sesiunea de calificări a avut loc în ziua cursei, fiind amânată din cauza ploii torenţiale. Germanul Nico Rosberg a fost cel mai rapid şi astfel a plecat din pole-position, însă a comis o greşeală în cursă şi a fost depăşit de Hamilton, care apoi a condus până la finiş. Rosberg s-a duelat pentru locul secund cu Vettel, iar pilotul de la Mercedes a avut câștig de cauză. Asfaltul ud a făcut ca numai 12 piloți să termine cursa, numărul abandonurilor fiind de 8! Următorul Mare Premiu este cel din Mexic, programat duminica viitoare.

Clasamentul cursei:

1. Lewis Hamilton (Marea Britanie / Mercedes) - a parcurs 308,405 km în timpul de 1h50:52,703 (medie orară: 166,888 km/h)

2. Nico Rosberg (Germania / Mercedes) la două secunde și 850 de miimi

3. Sebastian Vettel (Germania / Ferrari) la 3,381/1000

4. Max Verstappen (Olanda / Toro Rosso-Renault) la 22,359/1000

5. Sergio Pérez (Mexic / Force India-Mercedes) la 24, 413/1000

6. Jenson Button (Marea Britanie / McLaren-Honda) la 28,058/1000

7. Carlos Sainz Jr (Spania / Toro Rosso-Renault) la 30,619/1000

8. Pastor Maldonado (Venezuela / Lotus-Mercedes), la 32,273/1000

9. Felipe Nasr (Brazilia / Sauber-Ferrari) la 40,257/1000

10. Daniel Ricciardo (Australia / Red Bull-Renault) la 53,371/1000

11. Fernando Alonso (Spania / McLaren-Honda) la 54,816/1000

12. Alexander Rossi (SUA / Marussia-Ferrari) la 1:15,277/1000

Abandonuri: Will Stevens (Marea Britanie / Marussia-Ferrari), probleme mecanice, turul al doilea; Valtteri Bottas (Finlanda / Williams-Mercedes), probleme mecanice, T6; Romain Grosjean (Franța / Lotus-Mercedes), probleme mecanice, T11; Felipe Massa (Brazilia / Williams-Mercedes), probleme mecanice, T24; Kimi Raikkonen (Finlanda / Ferrari), probleme mecanice, T26; Marcus Ericsson (Suedia / Sauber-Ferrari), probleme mecanice, T26; Nico Hulkenberg (Germania / Force India-Mercedes), acroșaj, T36; Daniil Kviat (Rusia / Red Bull-Renault), ieșire de pe pistă, T42.

Clasamentul general al piloților: 1. Lewis Hamilton (Marea Britanie) 327 de puncte - campion mondial; 2. Sebastian Vettel (Germania) 251p; 3. Nico Rosberg (Germania) 247p; 4. Kimi Raikkonen (Finlanda) 123p; 5. Valtteri Bottas (Finlanda) 111p; 6. Felipe Massa (Brazilia) 109p; 7. Daniil Kviat (Rusia) 76p; 8. Daniel Ricciardo (Australia) 74p; 9. Sergio Pérez (Mexic) 64p; 10. Max Verstappen (Olanda) 45p; 11. Romain Grosjean (Franța) 44p; 12. Nico Hulkenberg (Germania) 38p; 13. Felipe Nasr (Brazilia) 27p; 14. Pastor Maldonado (Venezuela) 26p; 15. Carlos Sainz Jr (Spania) 18p; 16. Jenson Button (Marea Britanie) 16p; 17. Fernando Alonso (Spania) 11p; 18. Marcus Ericsson (Suedia) 9p.

Clasamentul constructorilor: 1. Mercedes-AMG 574 puncte - campioană mondială; 2. Ferrari 374p; 3. Williams 220p; 4. Red Bull 150p; 5. Force India 102p; 6. Lotus 70p; 7. Toro Rosso 63p; 8. Sauber 36p; 9. McLaren 27p.

LEWIS HAMILTON: „MI-AM ÎMPLINIT UN VIS DIN COPILĂRIE”

„Mi-am împlinit un vis de copil, nu am cuvinte pentru a explica tot ceea ce simt. Îmi aduc aminte de primul meu Grand Prix, era cel al Marii Britanii, la care am asistat alături de tatăl meu. Acum sunt triplu campion mondial, este incredibil! Vreau să le mulţumesc părinţilor mei pentru toate sacrificiile pe care le-au făcut.Vreau să transmit tuturor tinerilor din lume un mesaj: niciodată să nu renunţi, să nu-ţi pierzi speranţa. De mai multe ori în această zi am crezut că am pierdut cursa, dar nu mi-am pierdut speranţa”, a declarat Hamilton după cursa de la Austin.

Cu acest al treilea titlu, Hamilton l-a egalat pe brazilianul Ayrton Senna: „Este idolul meu, modelul meu. Să am trei titluri, ca el, nu credeam că este posibil. Când eram copil voiam să fiu campion mondial, acum este o nebunie să spun că sunt triplu campion mondial. Era un obiectiv pentru mine să am trei titluri ca Senna, deşi nu sunt brazilian. Acum vreau să continui să încerc să câştig, să merg cât mai departe posibil, fără să mă gândesc la numărul de victorii sau titluri”.

Lewis Hamilton a intrat definitiv în galeria marilor piloţi de Formula 1 cu ale sale trei titluri mondiale, performanţă ce a mai fost reuşită în istoria de 66 de ani a acestui sport de Michael Schumacher (şapte), Juan Manuel Fangio (cinci), Alain Prost şi Sebastian Vettel (câte patru), Ayrton Senna, Niki Lauda, Nelson Piquet, Jack Brabham şi Jackie Stewart (câte trei).

