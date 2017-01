Libertatea presei, afectată de politizare şi mecanisme corupte

Politizarea, mecanismele corupte de finanțare, aservirea agendei editoriale intereselor patronale, infiltrarea redacțiilor și contaminarea agendei publice cu agenți sub acoperire sunt principalele probleme care au afectat libertatea presei în ultimul an, se arată într-un raport ActiveWatch. „FreeEx Libertatea Presei în România 2014 - 2015”, document lansat ieri, indică faptul că 2014 a fost un an electoral cu o intensă dinamică politică, fapt care a scos în evidență, mai acut decât în anii precedenţi, principalele probleme care afectează libertatea presei. ActiveWatch aminteşte că, în 2014, România s-a situat pe locul 52 în clasamentul internațional anual privind libertatea presei realizat de organizația Reporteri fără Frontiere, în declin cu șapte locuri față de anul 2013.

O PRESĂ DEPENDENTĂ Un studiu sociologic citat în raportul ActiveWatch relevă faptul că peste jumătate dintre români consideră că mass-media de la noi din țară este „dependentă”. Abia un român din cinci este de părere că presa este liberă. „Transformarea presei în instrument de propagandă politică a fost mai vizibilă ca oricând, mai ales în contextul unui an electoral. Campania electorală a fost marcată de partizanate fățișe ale televiziunilor de știri, însoțite de manipulări, dezinformări, atacuri la persoană și de exploatarea sensibilităților naționale și religioase”, se mai spune în raportul anual FreeEx. Raportorii consideră că, din nou, presa a fost utilizată pentru a pune presiune pe Justiție, iar acțiunile Justiției au expus legăturile corupte dintre presă, mediul politic și cel de afaceri.

AU ZORNĂIT CĂTUȘELE Tot 2014 a fost anul în care numeroși finanțatori și patroni de trusturi de presă au ajuns în spatele gratiilor pentru fapte de corupție sau evaziune fiscală. În același timp, au existat și noi cazuri de jurnaliști inculpați sau condamnați pentru mită sau șantaj. În plus, raportul face referire la faptul că un jurnalist s-a deconspirat ca agent sub acoperire al unor servicii de informații, iar George Maior, la acea vreme director al Serviciului Român de Informaţii (SRI), a confirmat existența agenților infiltrați în redacții.

ȚINTA ADVERSITĂȚILOR Analiza celor de la ActiveWatch vorbește și despre lobby-ul făcut de conducerile serviciilor de informații pentru adoptarea așa-numitelor legi „Big brother”, declarate în cele din urmă neconstituționale. În contextul în care jurnaliștii au fost ținta invectivelor din partea susținătorilor pachetului legislativ „Big brother”, campionii insultelor și amenințărilor la adresa jurnaliștilor au fost tot demnitarii. Totuşi, conform ActiveWatch, în ultimul an, „a explodat” şi numărul insultelor între oamenii din presă apropiați taberelor politice. În raport se face referire şi la faptul că un jurnalist a fost bătut și înjurat de oameni ai legii în interiorul unei secții de poliție din București, chiar în timp ce documenta un subiect despre abuzurile polițistilor.

REORIENTARE Potrivit ActiveWatch, criza economică a continuat să afecteze piața de media, fiind coroborată cu problemele penale ale unor patroni/finanțatori de presă. În acelaşi timp, condiția jurnalistului a devenit și mai precară, pe fondul disponibilizărilor, întârzierilor salariale şi insolvențelor în care se află o parte semnificativă a presei. În acest context, încrederea publicului în mass-media a continuat să scadă, iar audiențele par să se fi îndreptat masiv spre surse alternative de informare, cum ar fi mediile online.