Liderii PSD pregătesc ofensiva. Mega-manifestaţie la București?

Politizarea manifestațiilor de duminică seara împotriva proiectelor de Ordonanţă de Urgenţă privind graţierea şi modificarea codurilor penale i-a enervat la culme pe social democrați, care au spus că președintele Klaus Iohannis a încălcat Constituția prin prezența sa la proteste. Mai mult decât atât, social democrații spun că șeful statului a încercat să profite de aceste manifestații și să dea o lovitură de stat. Iritați că Iohannis încearcă să răstoarne puterea și să anuleze rezultatul alegerilor din 11 decembrie, mai mulți lideri social democrați din țară i-au cerut lui Liviu Dragnea, președintele PSD, să organizeze o contramanifestație. „Ţara asta nu poate să fie lăsată aşa, să-şi bată oricine joc de ea. Cei 30.000 de oameni care au protestat nu pot domina cele câteva milioane care au ales PSD. Gafa făcută de preşedintele Iohannis este una mare de tot, cred că are sfătuitori foarte proşti“, declară liderul PSD Hunedoara, Laurenţiu Nistor. Şi președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat, luni, că a fost interpelat de susținători ai PSD şi de primari, care i-au cerut ca PSD să ia atitudine față de „încercarea de sabotare a acțiunilor Guvernului“. „M-am întâlnit azi (luni, n.r.) cu primari, cu diverse persoane, am fost sunat de diverși cetățeni care mi-au spus că nu este normal ca acțiunile Guvernului să fie sabotate de unii. Se pare că în România trebuie să fie disensiuni, mișcări, ca să nu se poată face nimic în această țară”, a spus Stan. Potrivit acestuia, protestele de duminică au fost asumate de președintele Klaus Iohannis, care se poziționează, astfel, împotriva voinței majorității populației care dorește punerea în aplicare a programului de guvernare. „Se încearcă schimbarea agendei Guvernului care își propune să pună în aplicare programul de guvernare, gândit în favoarea tuturor românilor“, a spus Stan. La rândul său, președintele PSD Prahova, Bogdan Toader, a declarat că organizaţia pe care o conduce aşteaptă o decizie de la București în ceea ce privește o contramanifestație. „Ce se decide, ne aliniem. Dacă se va hotărî să se facă acest miting, vom participa activ. Eu reprezint niște oameni, aleși locali, membri de partid și ne supunem partidului. Nu pot vorbi în nume personal“, a spus Bogdan Toader. De aceeași părere este și Călin Dobra, președintele executiv al PSD Timiș. „Putem discuta și prezenta mai concret, să înțeleagă toată lumea cele două ordonanțe și rolul celor două ordonanțe“, a spus Dobra. Totodată, președintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, a declarat că social democrații se pronunță pentru un cadru democratic de rezolvare a problemelor, el evitând să spună dacă PSD ar trebui să organizeze sau nu un protest la care să participe susținătorii Guvernului. Horia Nasra a declarat, luni, că dreptul românilor la protest nu poate fi contestat de nimeni, însă prezența unor parlamentari USR și PNL la aceste evenimente nu a făcut decât să politizeze demersul civic. „Rolul unui parlamentar nu este să instige, ci să-și desfășoare activitatea politică la tribuna Parlamentului, așa cum rolul președintelui Iohannis este de mediator, nu instigator. USR și Klaus Iohannis promovează umflatul de mușchi în stradă, politizând protestele. Nu consider potrivită această abordare. Avem legi, Constituție și Parlament pentru o bună dezbatere democratică. Noi suntem pentru un cadru democratic de rezolvare a problemelor”, a spus Nasra.

„TENTATIVĂ DE LOVITURĂ DE STAT PREZIDENȚIALĂ“

Încălcând articolul 80 din Constituție, care îl obligă să fie un mediator social, președintele Klaus Iohannis a ieșit în stradă la mitingul antiguvernamental neautorizat, pentru a conduce mii de protestatari spre Guvern. Printre agitatori au fost văzuti SPP-iști, scrie luju.ro. Sursa citată mai notează că este absolut nemaivăzut ca un președinte în funcție să iasă în stradă să protesteze împotriva Guvernului și Parlamentului nou și legitim ales, fapt care poate fi calificat drept o tentativă de stat împotriva Legislativului și Executivului alese prin vot democratic. În opinia luju.ro, Klaus Iohannis a încălcat grav Constituția, care spune despre președintele României:

„Art. 80 - Rolul președintelui

(1) Președintele României reprezintă statul român și este garantul independenței naționale, al unității și al integrității teritoriale a țării.

(2) Președintele României veghează la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice. În acest scop, președintele exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate”.