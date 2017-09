Liga a IV-a va avea doar 16 echipe în sezonul următor

Sâmbătă, la Agigea, a avut loc Adunarea Generală a Asociației Județene de Fotbal (AJF) Constanța cu echipele din Liga a IV-a. Forul care conduce fotbalul mic constănțean a decis, pentru o mai bună comunicare cu reprezentanții echipelor, să organizeze Adunări Generale separate cu formațiile din fiecare eșalon, celelalte urmând să aibă loc pe 13 august (pentru Liga a V-a), pe 19 august (pentru Liga a VI-a) și iar pe 19 august (pentru cluburile cu activitate de copii și juniori). Datele de start pentru competițiile județene de seniori au rămas aceleași: 19 august pentru Liga a IV-a, 20 august pentru Liga a V-a, 27 august pentru Liga a VI-a.

Tot sâmbătă s-a stabilit și programul ediției 2017-2018 din Liga a IV-a, în urma tragerii la sorți a numerelor pentru Tabela Berger. Cel mai important este faptul că în campionatul viitor vor evolua doar 16 echipe, în loc de 18, pentru că AJF nu a găsit doritori să activeze în Liga a IV-a! Două dintre noile promovate, Litoral Corbu și Atletic 2 Mai, au preferat să continue în Liga a V-a, în timp ce Avântul Comana (locul 15 în sezonul trecut) a anunțat că nu se înscrie în L4, ci va activa în L5. În plus, Victoria Mihai Viteazu a cesionat locul său în L4 unei echipe nou înființate, CS Medgidia.

Numerele pentru Tabela Berger: 2. Viitorul Fântânele, 8. CS Năvodari, 9. CS Agigea, 4. CS Eforie, 7. Gloria Băneasa, 13. Gloria Albești, 5. Sparta Techirghiol, 11. CSO Ovidiu, 16. Știința Poarta Albă, 14. CS Mihail Kogălniceanu, 12. Farul Tuzla, 1. Portul Constanța, 6. Voința Valu lui Traian, 10. Unirea Topraisar (inițial retrogradată, dar reprimită în L4), 3. CS Lipnița-Carvăn (promovată), 15. CS Medgidia (a cesionat locul echipei Victoria Mihai Viteazu)

Programul primei etape:

Portul Constanța - Știința Poarta Albă

Viitorul Fântânele - CS Medgidia

CS Lipnița-Carvăn - CS Mihail Kogălniceanu

CS Eforie - Gloria Albești

Sparta Techirghiol - Farul Tuzla

Voința Valu lui Traian - CSO Ovidiu

Gloria Băneasa - Unirea Topraisar

CS Năvodari - CS Agigea

„Sezonul 2017-2018 va fi unul de tranziție, cu doar 16 echipe, însă din campionatul 2018-2019 vrem să revenim la 18 formații în Liga a IV-a, dacă vor exista echipe doritoare. Sistemul de promovare-retrogradare rămâne același în acest sezon și depinde de numărul formațiilor din județul Constanța care vor retrograda din Liga a 3-a. În Liga a V-a vor activa tot 16 echipe”, a declarat Stere Guteanu, secretarul general al AJF Constanța.

Reamintim echipele care și-au câștigat pe teren dreptul de a juca în edițiile viitoare ale campionatelor de seniori organizate de Asociația Județeană de Fotbal Constanța:

Liga a V-a: Avântul Comana (a refuzat să se mai înscrie în Liga a IV-a), CFR Constanța (retrogradată), Litoral Corbu (a refuzat promovarea), Atletic 2 Mai (a refuzat promovarea), CS II Agigea, Speranța Nisipari, Voința Săcele, Viitorul Târgușor, Sport Prim Oltina, Viitorul Cobadin, Victoria Cumpăna, Castelanii Castelu, Viitorul Pecineaga, CS Murfatlar, Axiopolis Sport II Cernavodă (promovată), Inter Ion Corvin (promovată), CS Peștera (promovată), Dunărea Ostrov (promovată) - dintre aceste 18 echipe, se pare că două formații nu se vor înscrie în Liga a V-a

Liga a VI-a, Seria Nord: Recolta Nicolae Bălcescu (retrogradată), Voința Siminoc (retrogradată), Gloria Seimeni, Danubius Rasova, Carsium Hârșova, Dunărea Ciobanu, Viitorul Cuza Vodă, Voința Cochirleni, Steaua Speranței Siliștea, Spicul Horia, Pescărușul Gârliciu, Înfrățirea Cogealac, Pescarul Ghindărești, Sportul Tortoman, CSȘ Medgidia, Dunaris Topalu

Liga a VI-a, Seria Sud: Dacia Mircea Vodă (retrogradată), Olimpia Constanța, FC Mereni, Fulgerul Chirnogeni, Trophaeum Adamclisi, AS Independența, Luceafărul Amzacea, Viitorul II Cobadin, AS Pelinu, Sacidava Aliman, Viitorul Cerchezu, AS Bărăganu, GSIB Mangalia, AS Ciocârlia, Marmura Deleni

Precizare importantă - unele echipe ar putea alege să evolueze într-un eșalon inferior, din motive financiare, caz în care locurile rămase libere vor fi ocupate conform ROAF