Liviu Dragnea a depus plângere penală împotriva unui ziarist

Nu știm cât de serios este în ceea ce-i privește pe români, însă este foarte clar că, atunci când promite că va face o plângere penală împotriva cuiva, chiar se ține de cuvânt. Vorbim despre președintele PSD, Liviu Dragnea, care a depus o plângere penală împotriva ziaristului Mircea Marian (România Liberă), care a dat publicității adresa liderului social democrat. Mai mult, Mircea Marian i-ar fi îndemnat pe protestatari să meargă acasă la șeful Camerei Deputaților, imediat după adoptarea Ordonanței nr. 13.

DE UNDE A PORNIT SCANDALUL

Amintim că, în urmă cu o săptămână, Liviu Dragnea anunța că l-a dat în judecată pe Mircea Marian. „În ceea ce privește unele incitări ale unor așa-ziși jurnaliști care incitau să se vină la mine acasă, le spun tuturor: nu am SPP, sunt aici. Sunt doar eu și șoferul. Nu sunt apărat, nu sunt înconjurat de nimeni. Acelui domn i-am făcut plângere penală. E vorba de faptul că toți miniștrii, după ce li s-au publicat datele personale, s-a incitat la violență. Am auzit de la un domn de la TV cu batistuța la rever, foarte bun jurnalist, care poate a primit de la altcineva, câteva informații. Că e certă dorința noastră de a comasa DNA cu DIICOT. Doamna Raluca Prună, care a inflamat situația despre CEDO și închisorile din România, ea a lansat această informație. Ea a participat și participă la organizarea și mobilizarea acestor mitinguri. Niciodată PSD nu a venit cu această propunere. Mi s-ar părea o prostie. Am văzut și pe procurorul general, care își dădea cu părerea că nu a fost consultat. Am văzut și pe președintele Iohannis că-și dădea cu părerea. De ce s-au lansat aceste zvonuri? Doar-doar se mai pun niște paie pe foc. Am mai văzut un plan, pe un site, că PSD va pune mâna pe toată Justiția. Această mașinărie de manipulare și dezinformare, care nu știu dacă are originea doar la noi în țară, nu duce la ceva bun, vrea ca oamenii să fie speriați de ceva ce nu există”, a punctat Liviu Dragnea.