Mai mulți răniți în SUA, după ce o mașină a intrat în pietoni în Times Square

O mașină a intrat joi în pietoni în Times Square la New York, unul din cele mai frecventate locuri din lume, omorând o persoană și rănind mai multe zeci de persoane, după cum relatau AFP și BBC News în prima fază a derulării evenimentelor. Potrivit postului CBS, citat de Reuters, vehiculul care a lovit pietoni era o Honda sedan roșie, iar șoferul ar fi fost imobilizat. După ce a lovit pietonii, mașina s-a izbit apoi într-un stâlp și a rămas blocată la intersecția între 45th Street și Broadway. Departamentul de pompieri din New York a postat pe Twitter că 22persoane ar fi fost rănite și una omorâtă.

Șoferul reţinut joi în Times Square era suspectat că a condus maşina în timp ce se afla în incapacitatea de a face acest lucru, adică în stare de ebrietate sau sub influenţa drogurilor, a declarat poliţia din New York, potrivit BBC News, care adaugă că FBI a deschis o anchetă. Şoferul care a provocat incidentul a fost identificat drept Richard Rojas, în vârstă de 26 de ani, din cartierul Bronx, aflat în trecut în detenţie pentru conducerea unui vehicul în stare de ebrietate. Autorităţile nu cred că individul are legături cu grupuri teroriste.

„Nu există deocamdată dovezi că incidentul ar avea legătură cu terorismul“, a anunțat poliția din New York, citată de presa americană.