Mămica-eroină din lumea canină are nevoie de ajutor

O postare apărută pe Facebook în urmă cu câteva zile a alertat lumea iubitorilor de animale de companie din Constanța. Undeva, pe străzile din orașul de la malul mării se găsea abandonată o femelă Amstaff, împreună cu trei cățeluși de aproape două luni. Câteva ore mai târziu apărea o altă postare, de această dată din Tulcea, cu doar doi puiuți. Prima care a reacționat a fost Cătălina, o fată din Constanța, care s-a urcat în mașină și a plecat rapid spre Tulcea, de unde i-a preluat pe cei trei. I-a adus înapoi la Constanța, unde i-a internat rapid la clinica veterinară Unipet Goofy, fiind preluați de doctorița Aurelia Pop. Starea lor nu era tocmai bună, suferind de râie, dar situația se prezintă mult mai bine după doar două zile. Între timp, s-a aflat și povestea tristă din spatele acestei întâmplări. În vârstă de aproape 6 ani, Hera a avut stăpân, însă acesta a plecat din țară și a lăsat-o rudelor. De dor, cățelușa a sărit gardul și a rămas pe străzi. Rând pe rând, a trecut pe la tot felul de stăpâni, care nu au știut ce înseamnă să îngrijești un Amstaff, motiv pentru care a fost din nou abandonată. Găsită la Constanța, a fost preluată de un băiat din Tulcea, împreună cu doi puiuți, în timp ce un al treilea a fost adoptat. Nu se știe de ce a fost din nou abandonată și doar intervenția Cătălinei a salvat-o. Extrem de blândă și iubitoare, Hera are mici probleme la piciorul din spate, fiind nevoie de o radiografie. În plus, costurile cazării și tratamentului pentru ea și cățeluși sunt destul de mari. „Lumea a reacționat extraordinar, mai ales proprietarii de Amstaff, și am reușit să adunăm banii necesari pentru prima săptămână. Va dura mai mult, dar până nu sunt perfect sănătoși și vaccinați nu pot fi dați spre adopție. Hera are deja microcip și carnet de sănătate și vreau să mă asigur că va avea o viață liniștită. Va pleca spre următorul stăpân doar cu contract de adopție”, povestește Cătălina. Oricine dorește să îi ajute pe Hera și cei doi puiuți poate merge la clinica veterinară Unipet Goofy, de pe bulevardul Mamaia, pentru a contribui la achitarea costurilor.