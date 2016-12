Manchester United l-a transferat pe Martial, „noul Thierry Henry”

Marți, în ultima zi în care echipele engleze de fotbal au mai putut oficializa transferuri în acest an, Manchester United a obţinut semnătura tânărului atacant francez Anthony Martial, jucător în vârstă de 19 ani, care a semnat un contract pentru patru sezoane cu formaţia din Premier League. Martial a fost transferat de la AS Monaco, suma tranzacţiei nefiind făcută publică, însă presa din Anglia o estimează la 50 de milioane de euro. „Sunt încântat că am ajuns la Manchester United. M-am simţit bine la AS Monaco şi vreau să mulţumesc clubului şi fanilor pentru tot ce au făcut pentru mine. Întotdeauna mi-am dorit să joc în Premier League şi să mă alătur celui mai mare club din lume. Este visul oricărui tânăr jucător. Abia aştept să-mi cunosc noii colegi şi să lucrez cu antrenorul Louis van Gaal, care a reuşit atâtea performanţe în carieră”, a declarat Martial, a evoluat de 70 de ori pentru AS Monaco şi a marcat 15 goluri.

Martial face parte din lotul echipei naţionale a Franţei pentru meciurile amicale contra Portugaliei, de la Lisabona, şi Serbiei, de la Bordeaux, şi a fost învoit din cantonament pentru a face vizita medicală la Manchester United şi a semna contractul cu noul său club. Suma încasată de Monaco poate ajunge la 80 de milioane de euro, pentru că 30 de milioane de euro reprezintă bonusuri de performanță. El ar putea deveni astfel mai scump decât Zinedine Zidane, care a costat-o pe Real Madrid 75 de milioane de euro în 2001, când a sosit de la Juventus Torino. De asemenea, 10 milioane de euro vor ajunge la Olympique Lyon, club care își păstrase procente la o vânzare ulterioară. Salariul lui Martial, care a devenit cel mai scump jucător sub 20 de ani din istoria fotbalului, va fi de 4,5 milioane de euro pe an. „Martial este un jucător foarte bun, cu un potențial uriaș, care a făcut meciuri bune la Monaco în sezonul trecut, dar și la începutul celui actual. Un fotbalist tehnic și puternic, pe care presa l-a comparat cu Thierry Henry”, a comentat transferul lui Martial compatriotul său Morgan Schneiderlin, adus și el de United în această vară, de la Southampton.

Manchester United a cedat în această vară mulți jucători, unii dintre ei mari vedete ale fotbalului internațional, cu care ar fi putut alinia un 11 redutabil, format din portarul Lindegaard (plecat gratis la West Bromwich Albion), fundașii Rafael (transferat pentru 3 milioane de euro la Olympique Lyon), J. Evans (transferat pentru 8,3 milioane de euro la West Bromwich Albion) și Blackett (împrumutat pentru un sezon la Celtic Glasgow), mijlocașii Nani (transferat pentru 6 milioane de euro la Fenerbahce Istanbul), Cleverley (plecat liber de contract la Everton), Januzaj (împrumutat pentru un sezon la Borussia Dortmund) și Di Maria (cedat pentru 63 de milioane de euro la PSG), atacanții Falcao (i-a expirat împrumutul de la AS Monaco, care l-a cedat tot în Anglia, la Chelsea), Chicharito Hernandez (transferat pentru 12 milioane de euro la Bayer Leverkusen) și Van Persie (plecat pentru 6,6 milioane de euro la Fenerbahce). În plus, transferul portarului De Gea la Real Madrid a fost... ratat luni seară, pentru câteva minute! United s-a mai despărțit de portarul Amos, de fundașii C. Evans, Janko, McConnell, Thorpe și James și de atacantul Angelo Henriquez. Pe lângă Martial și Schneiderlin, au mai ajuns pe „Old Trafford” portarul Romero, fundașii Darmian și Poole, mijlocașul Schweinsteiger și atacantul Depay.