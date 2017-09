MĂSURI RADICALE la Constanța, în epidemia de rujeolă!

Epidemia de rujeolă din România a pus pe jar autoritățile, mai ales că numărătoarea inversă pentru intrarea în colectivitățile școlare a început. Refuzul părinților de a-și vaccina copiii nu face altceva decât să pună în pericol o mare parte a colectivității. Cine va plăti pentru asta? Ce măsuri iau oficalii din Sănătate direct implicați în această problematică? De ce nu s-a mediatizat faptul că studiul potrivit căruia vaccinul ROR ar duce la declanșarea autismului a fost de fapt premeditat de către un medic englez care avea anumite interese?

Epidemia de rujeolă din România a pus serios pe jar autoritățile din România. Deși la Constanța situația nu este tragică, oficialii din sistemul sanitar local au luat o serie de măsuri de prevenție, având în vedere că și în județul nostru rata de vaccinarea este satisfăcătoare. Mulți părinți spun un NU hotărât vaccinării copiilor, fiind convinși că, de fapt, imunizarea nu îi apară pe cei mici, ci, dimpotrivă, le face mai mult rău. Mai exact, spun ei, vaccinarea ROR (rujelă, oreion, rubeolă) îi îmbolnăvește de autism. Nimic mai fals, susține chiar directorul Direcției de Sănătate Publică Județeană (DSPJ) din Constanța, dr. Constantin Dina, care a spus că el și-a vaccinat copilul. ”Din păcate, au existat personaje care s-au dus la diferite televiziuni și au vorbit în necunoștință de cauză, fără să aibă date concrete. S-au dovedit a fi informații false. S-a spus că vaccinul ROR provoacă autismul, ulterior dovedindu-se că acel studiu a fost fals; a fost făcut de către un medic englez (dr. Andrew Wakefield), practic el voia să rupă în 3 vaccinul ROR, să-l facă separat. Omul își patentase ideea cu ceva timp înainte de a face studiul, deci totul a fost premeditat. Lucrurile acestea nu au mai fost spune la TV”, a spus dr. Dina, prezent la o întâlnire la Prefectura Constanța. Tot el a susținut că ”nu este adevărat, că ROR nu provoacă autism”. ”Există complicații, este adevărat, ca la orice vaccin, dar trebuie menționat că în proporție de 99% vaccinul a protejat, nu a făcut rău”, a explicat reprezentantul Ministerului Sănătății în teritoriu.

GRUP DE LUCRU/MĂSURI În contextul epidemiei de rujeolă de la nivel național, DSPJ Constanța a constituit un grup de lucru, fiind identificate zonele cu acoperire vaccinală redusă. ”Am constituit centre de vaccinare în cabinetele medicilor de familie din zonele respective, astfel încât să putem începe și să avem rata de acoperire pe care ne-o dorim; sunt 26 de centre în cabinetele medicilor de familie, suplimentar am început să avem discuții cu mediatorii sanitari și cu asistenții medicali comunitari care au fost instruiți cu privire la mobilizarea la vaccinarea copiilor neînscriși sau nedeclarați. Le-am spus că dacă nu se vor implica, nu le voi mai semna salarizarea pentru lunile în care nu vor face treaba aceasta”, a declarat șeful DSPJ. De asemenea, s-a colaborat cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate cu privire la acceptarea medicilor de familie pentru emiterea unui CNP provizoiu pentru copiii nedeclarați. S-a solicitat fiecărui medic de familie să se deplaseze la domiciliul pacienților, fără a fi decontat acest serviciu, având în vedere situația epidemiologică deosebită de la nivelul țării. „Pe de altă parte, am avut o discuție cu reprezentanții Partida Românilor Pro Europa cu care am încheiat un protocol de colaborare prin care aceștia se obligă să asigure transportul la centrele de vaccinare pentru populația romă de vârstă vaccinală, și de asemenea să asigure convocarea și o sală pentru acțiuni de informare pentru părinții copiilor care au vârsta vaccinală, urmând ca aceste întâlniri să le facem în septembrie”, a declarat dr. Dina. Nu în ultimul rând, la nivelul DSPJ a fost creat un forum de discuții pentru părinții care vor să solicite informații de la specialiștii DSPJ. ”S-a inițiat o acțiune de control care s-a direcționat către cabinetele medicilor de familie unde s-au înregistrat foarte multe refuzuri la vaccinare, ocazie cu care s-a constatat că unele catagrafii pe care le raportaseră medicii de familie nu erau tocmai în concordanță cu scriptele pe care le aveau ei. Punându-se lucrurile la punct, în luna august a crescut numărul de copii catagrafiați cu aproximativ 1.200 de copii, dar aceștia provin din datele neclare ale medicilor, lipsa carnetelor de vaccinare pe care copiii le primesc. Părinții ar trebui să le păstreze; în carnete de trece totul”, spune directorul DSPJ. Aceste carnete nu există la unii părinții, ca atare nu pot demonstra vaccinările și atunci s-a considerat că trebuie reintroduși în catagrafie. ”Trebuie să le facem o doză de rapel ROR astfel încât să fim cât de cât asigurați. Unii părinți refuză vaccinarea, de data aceasta în scris. Își vor asuma. În august, au fost aproximativ 1.000 de refuzuri. Părinții trebuie să știe că toți copiii nevaccinați nu vor mai fi primiți la nivelul colectivităților școalare, ceea ce este un lucru bun pentru că ne protejează pe noi toți. Eu salut inițiativa; trebuia luată măsura mai demult”, a adăugat dr. Dina.

La nivelul județului Constanța se vrea obținerea unei rate de vaccinare cât mai mare. În iulie și august au fost vaccinați aproximativ 3.100 de copii. Ultima situație a Institutului Național de Sănătate Publică arată că numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă în România, raportate până 25 august, era de 8.937, din care 33 de decese. La Constanța au fost înregistrate 4 cazuri de rujeolă. Cele mai multe cazuri sunt semnalate în Timiș, respectiv 1226 de cazuri.

Prefectul județului Constanța, Ioan Albu, a cerut Inspectoratului Școlar Județean ca directorii de școli să prezinte o situație cu toți copiii vaccinați și nevaccinați.