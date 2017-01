Melomanii tomitani au... „dansat” cu cvartetul Ovidius

Primul eveniment muzical al lunii decembrie, organizat de Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, a fost dedicat Sărbătorilor de Iarnă, care bat la ușă. Chiar dacă din programul recitalului cameral susținut, miercuri seară, de cvartetul Ovidius au lipsit colindele, atmosfera a fost una sărbătorească. Violonista Rodica Nurla, violista Adeline Penescu, violoncelista Carmen Tegzeșiu și flautistul Gabriel Marin au invitat publicul la... dans, la o călătorie muzicală prin țările lumii, în pași de vals sau de ceardaș.

De aceea, în programul serii, care s-a deschis cu Cvartetul în Re Major, de Wolfgang Amadeus Mozart, s-au regăsit „Dansurile românești” ale lui Bela Bartok, valsuri de Frederic Chopin, Valsul nr. 2, de Dmitri Șostakovici, dansuri ungare (nr. 4 .și nr. 5), de Johannes Brahms, „Csardas”, de Michael McLean, „Dansul irlandez” al lui John Francis Larchet, „Dansa”, de Joaquin Rodrigo, dar și o barcarolă de... iunie din „Anotimpurile” lui Piotr Ilici Ceaikovski.

„Întotdeauna, când încerci să faci un program pentru un recital, îl faci gândindu-te la o unitate tematică ori mergând pe tonalitate. În recitalul din seara aceasta, am mers pe dansuri, de la dansuri andaluze la dansuri din Irlanda și valsuri de Chopin. Nu puteau să lipsească nici „Dansurile românești“ de Bartok. Nu am vrut să facem un recital cu colinde, dar tot ce am ales în seara aceasta sunt dansuri tradiționale pentru sărbătorile mari. Pentru fiecare popor, Crăciunul reprezintă o sărbătoare de bucurie deplină, totală, de aceea fiecare are modul lui de a se exprima: unul mai exuberant, altul mai ritmat. Am încercat să celebrăm sărbătoarea Crăciunului prin dansuri specifice fiecărei țări”, a spus Carmen Tegzeșiu.

Cu violoncelista Carmen Tegzeșiu, melomanii tomitani se vor reîntâlni miercurea viitoare, pe 9 decembrie, de la ora 18.30. Aceasta va încânta publicul ca parte a cvartetului Tonica, din componența căruia mai fac parte violoniștii Ioana Crudu și Dumitru Porcescu, precum și violistul Simion Crudu.

