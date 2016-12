"Menajeria de sticlă", repetiţie generală la premieră?

20:29:49 / 27 Aprilie 2015

calutii de mare frustrati

Tanti Cristea, nici dvs nu sunteti teatrolog, asa ca a comenta legitimitatea regizorului mi se pare cel putin penibil. Invatati mai intai cum se scrie o cronica, urmati un curs de jurnalism teatral... Ca tot va plac "..." Desigur, dupa ce ani de zile ati incasat "decat" specacole de revista, cu glume grobiene si actori-mascarici, e greu sa receptati un spectacol altfel. Un spectacol de idee, un concept regizoral. Interesant cum vi se pare pertinent (daca nu stiti ce e aia "pertinent", va sugerez www.dexonline.ro ???) sa vedeti pe scena didascaliile. Ma intreb.... retoric, evident, in stilul manelisto-jurnalistic a la Fantasio.... cum ati vrea dvs sa "vedeti" didascaliile la un Pinter sau la un Ionesco sau chiar la un Beckett. Bine, ar insemna sa fi citit acesti autori. Sau macar sa fi vazut vreun spectacol dupa textele acestor dramaturgi. Dar da, sa ne balacim in amintirea epocii de aur, sa inotam in cliseele inspumate, precum "teatrul nu mai e ce-a fost", e normal, e firesc ca teatrul sa ramana prafuit, vestust, imbacsit in forme vechi, apartinand altor timpuri. Doamna "jurnalist", stimata doamna spectator chipurile avizat, v-as recomanda sa va dati un minut jos ochelarii impovarati de arta "mare" a monstrilor sacri, a marilor oameni de teatru, a covarsitoarelor valori pe care nu le mai percepem noi, idiotii de azi, si sa priviti o secunda lumea din jurul dvs. Oamenii. Cu relatii vii si, vorba dvs, autiste. Cu frici, frustrari, frane emotionale, blocaje interioare si angoase. Sa acceptati sa priviti in oglinda, sa va recunoasteti acolo si sa nu va mai ascundeti sub placuta masca a iluziei unei lumi apuse. Teatrul de pe scena e viu, reflecta realitatea zilelor noastre, de asta textele mari sunt mereu contemporane (va recomand "Shakespeare contemporanul nostru" de Jan Kott, poate va mai imbogatiti usor gandirea proletcultista) si de asta au existat, la vremea lor, un Ciulei, o Catalina Buzoianu, un Esrig, un Penciulescu. Au facut spectacole despre oamenii vremurilor lor. Si au avut si ei de ingurgitat pseudo-cronici obosite ale unor pretinse spectatoare avizate. Va recomand sa va rezolvati politele cu anumiti actori in afara spatiului editorial, este absolut neprofesionist si "autist", ca sa va citez. Va doresc o zi buna si la cat mai multe vizionari de spectacole. Poate, in timp, va veti mai rafina perceptia. Veti reusi sa veniti in sala, superba sala paraginita a Teatrului de Stat, fara preconceptii si basini sacre ale Thaliei "pangarite" de noua generatie.