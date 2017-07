Meteorologii anunță precipitații la Constanța în următoarele zile. Astfel, pentru ziua de joi, 6 iulie, sunt anunțate ploi și descărcări electrice, dar vom avea parte și de soare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 30 de grade C, iar cele minime se vor situa în intervalul 16 și 19 grade C. Pentru ziua de vineri, 7 iulie, nu vom mai avea nevoie de umbrele, spun meteorologii. Temperaturile maxime vor cunoaște o ușoară scădere; maximele nu vor mai depăși 27 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 14 și 19 grade C. Sâmbătă, 8 iulie, sunt anunțate din nou precipitații și descărcări electrice; maximele se vor încadra între 23 și 30 de grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 14 și 19 grade C.