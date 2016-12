Ministerele sunt autiste? Au intermediari în dialogul cu populația...

Singura schimbare pe care a adus-o Cioloș în structura Guvernului Ponta este reprezentată de înființarea unui Minister al Consultării Publice. O alegere extrem de ciudată, dacă analizăm pe fond propunerea. Întrebările de bază - ce face exact acest minister și de ce avem nevoie de el? Premierul a încercat să ne lămurească duminică, afirmând că instituția trebuie să preia și să introducă ideile bune în proiectele legislative, inclusiv de la societatea civilă. În aceeași zi, Cioloș a mărturisit că invenția lui nu are cum să intre în pâine în următoarele luni pentru că nu are încă aparat de funcționare, sediu, structură, oameni recrutați, cadru juridic, proceduri de lucru etc... Care va să zică, într-un mandat de un an, Cioloș ne propune un proiect care nu poate funcționa câteva luni bune. Inventează un minister pentru care trebuie creată o întreagă structură birocratică în scopul de a oferi Guvernului servicii similare biroului de... relații cu publicul! Nu era de-ajuns ca premierul să ceară ministerelor deja existente să folosească la adevărata valoare aceste departamente deja existente? Ar fi funcționat consultarea opiniei publice din primul minut al înființării Guvernului. Nu peste trei - patru luni și fără costuri suplimentare. Din aceste motive, propunerea lui Cioloș pare o fățărnicie fără margini, ce are ca singur scop calmarea spiritelor celor sătui de clasa politică. Ministerul Consultării Publice va fi, probabil, la fel de eficient ca și declarațiile de integritate semnate pe propria răspundere de către toți membrii Cabinetului Cioloș. În sensul că, și dacă declarațiile respective se dovedesc a fi fost date în fals, nu există nicio răspundere juridică. E o amărâtă de foaie în care o persoană ne spune, pe onoarea ei, că e curată, iar noi suntem îndemnați să o credem. Un document fără valoare juridică, pentru care nu există proceduri, cadru legal, sancțiuni în caz de fals etc... Mai pe românește, este praf în ochi.