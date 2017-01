Ministrul Curaj a cerut să nu mai primească indemnizația de la Academia de Științe ale Securității Naționale

Ministrul Educației, Adrian Curaj a cerut să nu mai primească indemnizație de la Academia de Științe ale Securității Naționale (ASSN), însă nu se va retrage din ASSN, explicând pentru MEDIAFAX că a participat la întâlniri despre educație și cercetare organizate de această instituţie.

Ministrul Educației a declarat în cadrul unui interviu acordat Agenţiei MEDIAFAX, că, de când a devenit ministru, a donat indemnizația pe care a primit-o de la ASSN, de valoarea unui salariu mediu pe economie, iar recent a cerut să nu mai primească deloc indemnizația.

Mai mult, el a explicat și cu ce s-a ocupat cât timp a fost membru al acestei Academii. "Am cerut să nu mai primesc indemnizația de la Academia de Științe ale Securității Naționale (ASSN). Ce am primit după ce am devenit ministru am donat și după aceea am solicitat să nu mai primesc. Valoarea cred că este de salariu mediu”, a spus pentru MEDIAFAX ministrul Educaţiei.

Întrebat de ce nu se retrage din Academie, ministrul a răspuns că educația este prioritate națională din punct de vedere al securității și siguranței pe termen lung a României.