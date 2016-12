Mișcare și voie bună la Turul Dobrogei la ciclism

A 17-a ediție a Turului Dobrogei la ciclism, competiție desfășurată la sfârșitul săptămânii trecute la Constanța, a fost una rezervată amatorilor și copiilor. Întrecerea organizată de Clubul Bilal 2000 Constanța, Asociația „Black Sea Equilibrium”, Skirt Bike Constanța și International Students Association, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, s-a bucurat de succes în rândul iubitorilor de mișcare, învingători la categoriile de vârstă fiind următorii practicanți ai sportului cu pedale - la feminin, categoria de vârstă 13-18 ani: Andreea Ionescu (CS Olimpia București); 18-35 de ani: Monica Serachitopol (HC Cycling); peste 35 de ani: Viki Sander; la masculin, categoria de vârstă 13-16 ani: Valentin Vasiloiu (CS Petrolul Ploiești); 16-18 ani: Emanuel Stan (CS Otopeni); 18-30 de ani: Dragoș Sergiu Cojocaru (Neni Cycling Team); 30-40 de ani: Andrea Benfenati (CTT); 40-50 de ani: Filip Grigorescu; peste 50 de ani: Georgios Georgiadis. Ediția din acest an a cuprins proba de Contratimp Individual, etapa de fond, pe traseul Constanța - Ovidiu - Mihail Kogălniceanu - Târgușor - Cheia - retur și proba de circuit. Festivitatea de premiere s-a desfășurat la Maritimo Shopping Center.

„A fost un tur bun. Am avut ceva probleme, deoarece sistemul de start-sosire a fost stricat. Anul acesta am avut la start doar amatori. Anul viitor, când vom avea și o nouă federație, vrem să reluăm tradiția și pentru cicliști licențiați și ne gândim să includem Turul Dobroge în calendarul UCI. Deja am început să lucrăm la întocmirea actelor necesare”, a declarat Victor Bănescu, preşedintele CS Bilal 2000 Constanța.