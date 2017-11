Mituri și obiceiuri greșite ale românilor bolnavi de cancer care le scurtează viața

Cancerul este o boală în plină expansiune: dacă, în 2012, 14 milioane de persoane din întreaga lume se confruntau cu diverse afecțiuni maligne, până în 2030, numărul acestora va ajunge la aproape 22 de milioane. Cifrele se explică atât prin creșterea globală a populației, cât și prin îmbunătățirea speranței de viață. “Dacă vorbim despre România, există o prevalență diferită a cancerului la femei față de bărbați. Cel mai frecvent la femei este cancerul mamar, apoi urmează cel de col uterin, cancerul de colon, de endometru, apoi în primele 10 mai sunt cancerele de ovar, tiroidă, cancerul pulmonar, melanomul malign și renal. La bărbați, pe primul loc ca frecvență este cancerul de colon, urmează cel de prostată, apoi cancerele pulmonare, de vezică urinară, de cavitate orală, de faringe, de laringe, cancerul renal, gastric și leucemiile”, arată dr. Mirela Drăgan, oncolog în cadrul spitalului Onco Card.

Medicii oncologi români semnalează și o creștere alarmantă a cancerelor localizate în sfera digestivă, cum sunt cele de stomac sau de colon. Sunt tot mai numeroase și pacienții, tot mai tineri, ajung la doctori în stadii avansate. Ceea ce le reduce drastic speranța de viață. “Dacă un cancer este depistat la debutul bolii, șansele de vindecare se pot dubla. De altfel, se știe că, în stadiile 1 și 2, rata de curabilitate a cancerului este de 80 - 90%, pe când, în stadiile avansate, scade dramatic. Depinde și de localizare, dar este important să fie descoperit în faze incipiente”, completează oncologul Mirela Drăgan.

În plus, expertul Onco Card atrage atenția asupra unor obiceiuri periculoase care persistă în rândul populației din România. “Cea mai periculoasă este tentația de a apela la terapii naturiste. Noi le spunem pacienților ca măcar să ne anunțe dacă folosesc terapii naturiste, pentru că pot exista reacții adverse sau involuții și ar trebui să le cunoaștem originea. Există, din păcate, și pacienți care folosesc exclusiv terapia naturistă sau anumite regimuri alimentare. Și am văzut, din păcate, și cancere care ar fi fost tratabile și vindecabile dacă ar fi venit la timp la noi. De exemplu, am văzut un cancer mamar la o persoană tânără care nu a dorit să facă tratament. Boala a evoluat, a avut metastaze hepatice multiple și atunci, în ceasul al 12-lea, s-a gândit că ar vrea să facă ceva, dar a fost prea târziu”, mărturisește dr. Mirela Drăgan.

BIOPSIA, ÎNCONJURATĂ DE PREJUDECĂŢI

O altă prejudecată este aceea legată de biopsie: multe persoane cred în continuare că recoltarea de țesut din tumoră duce la răspândirea bolii în corp. Acest lucru este total greșit, biopsia fiind singura metodă care stabilește cu precizie despre ce tip de boală este vorba. Există rezerve ale pacienților și față de chimioterapie și radioterapie, însă aceste terapii fac parte din protocoalele internaționale de tratament pentru cancer, care dau rezultate bune și în România dacă pacienții ajung la timp la medic. “În plus, în cazul cancerului, abordarea multidisciplinară este vitală: un oncolog nu poate să-și facă meseria fără chirurg, fără un anatomopatolog, fără hematolog, gastroenterolog etc. De asemenea, este important să existe o relație de încredere între medic și pacient, aceasta contează în poate mai mult de 50% din evoluția bolii”, completează oncologul.

MOŞTENIREA GENETICĂ CONTEAZĂ!

Medicii îi avertizează pe români și asupra obiceiurilor periculoase care cresc riscul de cancer: sedentarism, alimentație dezechilibrată și fumat. Acestea trebuie corectate prin dietă, mișcare și renunțare la tutun, mai ales de către cei care au în familie rude apropiate bolnave de cancer. Moștenirea genetică este un alt factor de risc pentru afecțiunile maligne.