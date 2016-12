Naţionala de handbal a României s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial Universitar

România s-a calificat cu ambele echipe naţionale universitare în semifinalele Campionatului Mondial de la Malaga, după ce naţionala masculină condusă de Paul Mihăilă a obţinut două succese şi o înfrângere dramatică în faţa Egiptului, scor 27-28.

Naţionala pregătită de Paul Ion Mihăilă a terminat grupa la egalitate aproape perfectă cu Egipt şi Coreea de Sud. Toate cele trei echipe au învins Portugalia şi au obţinut câte o victorie în meciurile directe la un gol diferenţă. La golaveraj, România a încheiat cel mai bine, plus 4 cu Portugalia, faţă de Egipt (plus 2 cu Portugalia) şi Coreea de Sud (plus 1 cu Portugalia). Şi la goluri marcate tricolorii au ieşit cu plus unu faţă de Egipt, într-un clasament în trei fiind la egalitate perfectă cu Coreea de Sud. După orice criteriu de departajare, România a încheiat grupa pe locul 1 şi va înfrunta Spania sau Japonia în semifinale.