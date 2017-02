Naționala de rugby U-20 a României a început stagiul de pregătire de la Constanța

Lotul echipei naţionale de rugby a României, alcătuit din jucători sub 20 de ani, a început miercuri un cantonament de două săptămâni la Constanța, programat între 1 şi 15 februarie, la doar câteva zile după ce încheiase primul stagiu de pregătire al acestui an, derulat la Izvorani. „Stejăreii” se pregătesc pentru Campionatul European U-20, care va avea loc între 25 martie şi 4 aprilie, la Bucureşti. La această competiţie vor participa România, Spania, Portugalia, Rusia, Germania, Olanda, Belgia şi Elveţia.

„La Izvorani cred că am reuşit să atingem toate obiectivele pe care ni le-am propus iniţial. Este important ca jucătorii să nu fi uitat până în acest stagiu ceea ce am lucrat până acum. Au avut doar o săptămână liber şi sper să nu facem un pas înapoi, doar să trecem un pic prin ceea ce am lucrat la Izvorani şi să mergem mai departe. La Constanţa punem accent pe organizarea apărării, jocul cu piciorul şi atacul. Au mai fost chemaţi câţiva jucători noi în acest stagiu, pentru că este important să îi vedem pe toţi. Este important să ştie cei care nu se regăsesc în acest stagiu, dar au fost la Izvorani, că se află în continuare în vederile noastre. M-am bucurat să văd printre jucătorii din primul stagiu unii cu potenţial, se vede că lucrează bine la cluburi, mai ales cei care au făcut pasul în SuperLigă. Sunt jucători dornici să înveţe şi acesta e un mare atu, să vedem şi ce capacitate au pentru a acapara toate informaţiile”, a declarat Eugen Apjok, antrenor principal al României U-20, care este ajutat de Răzvan Popovici şi Flavius Dobre. Antrenamentele se desfășoară pe terenul sintetic de la stadionul Farul, în sala de forță și pe plajă.

Echipa constănțeană Tomitanii are nouă jucători convocați în lotul lărgit: Andrei Creţu, Adrian Țală, Alexandru Alexe, Andrei Chiru, Dragoş Burlacu, Mădălin Mihalache, Răzvan Lolea, Tiberiu Oţelea, Ştefan Cucoș. Lor li se adaugă un rugbyst crescut de Tomitanii, Mihai Lămboiu, care în vara anului trecut s-a transferat la Știința CSM Baia Mare.

Iată cei 36 de jucători convocaţi pentru stagiul de la Constanța:

Pilieri: Andrei Creţu (Tomitanii Constanţa), Alin Haidău (CSȘ CM Timişoara), Gabriel Bumbac (Dinamo), Iulian Hartig (Baia Mare), Laurenţiu Nica (Baia Mare), Vlăduţ Anghel (CSȘ Bârlad),

Taloneuri: Adrian Țală (Tomitanii Constanţa), Claudiu Pelin (Timişoara), Claudiu Mîrzac (Timişoara)

Linia a II-a: Nicu Baboiu (Stejarul Buzău), Ştefan Iancu (Baia Mare), Marcel Rusu (Timişoara), Marius Iftimiciuc (Timişoara), Mihai Matei (Tarbes)

Linia a III-a: Alexandru Alexe (Tomitanii Constanţa), Andrei Chiru (Tomitanii Constanţa), Vlad Neculau (Timişoara), Silviu Grădinaru (Dinamo), Andi Radu (Dinamo), Andrei Pasalan (Steaua)

Mijlocaşi la grămadă: Dragoş Burlacu (Tomitanii Constanţa), Mădălin Mihalache (Tomitanii Constanţa), Gabi Rupanu (Bârlad), Andrei Ballock (Universitatea Cluj)

Mijlocaşi la deschidere: Răzvan Lolea (Tomitanii Constanţa), Tiberiu Oţelea (Tomitanii Constanţa), Tudor Boldor (Steaua)

Centri: Ştefan Cucoș (Tomitanii Constanţa), Codrin Bercu (CSȘ Baia Mare), Florin Țăranu (Dinamo), Marius Istoc (Timişoara)

Aripi: Mihai Lămboiu (Știința CSM Baia Mare), Cosmin Iliuţă (Dinamo), Paul Herman (Baia Mare)

Fundaşi: Marius Chiriac (Ştiinţa Petroşani), Marius Simionescu (Timişoara)

Antrenor principal: Eugen Apjok. Antrenor treisferturi: Răzvan Popovici. Antrenor înaintare: Flavius Dobre. Preparator Fizic: Andreea Delean. Medic: Cătălin Sardan. Kinetoterapeut: Andrei Diaconeasa. Analist video: Sabin Vasilescu. Manager: Mihai Lazăr.

Comparativ cu primul stagiu, nu mai fac parte din lot Enghin Sali (Tomitanii), Alin Davidoaia (Timişoara), Antonio Melinte (Dinamo), Mihai Anichiţoaie (Bârlad), Cristian Chirică (Baia Mare) și Adrian Părălește (Tomitanii), înlocuiți de Vlăduţ Anghel (Bârlad), Claudiu Mîrzac (Timişoara), Mihai Matei (Tarbes), Andi Radu (Dinamo), Andrei Pasalan (Steaua) și Andrei Ballock (Universitatea Cluj).

