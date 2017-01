Ne vom lua adio de la certificatul de naștere?

10:07:11 / 02 Martie 2016

certificat de nastere

Imi spune si mie cneva copii pana la 14 ani cum se identifica. cartea de identitate se da in baza CN celor care implinesc virsta de 14 ani. sunteti penibili in idei. fara nici un act pana la 14 ani. s-fistilor ati ajuns in functii publice analfabeti si rupti de realitate. 90 % din internauti ajunsi in functii publice nu stiu o boaba istorie. dar administratie.