Nico Rosberg, în pole position în Marele Premiu de Formula 1 al Germaniei

Pilotul german Nico Rosberg (Mercedes) a înregistrat cel mai bun timp în calificările pentru Marele Premiu de Formula 1 al Germaniei şi va pleca din pole position în cursa de duminică, pe circuitul de la Hockenheim.

Nico Rosberg a reuşit cel mai bun timp al acestui weekend în Germania, 1 minut, 14 secunde şi 363 de mii de secundă, în chiar ultima ieşire pe circuit din sesiunea a treia de calificări. Coechipierul de la Mercedes, Lewis Hamilton, a fost al doilea cel mai rapid, cu 0.107 secunde în spatele lui Rosberg.

Rosberg a fost nevoit să abandoneze prima ieşire din a doua sesiune de calificări, din cauza unei probleme la sistemul electronic al monopostului. Hamilton a fost cel mai rapid în primele două runde de calificări, dar a făcut două erori în ultima sesiune şi a încheiat ca marea dezamăgire a calificărilor.

"Este un sentiment excelent. Am făcut un tur senzaţional. Am avut carburant suplimentar, pentru trei tururi, pentru că am vrut să fiu sigur că mai am o şansă pe final", a declarat Rosberg la finele calificărilor, citat de BBC. De cealaltă parte, Hamilton nu a avut nimic ce să-şi reproşeze. "Am avut un weekend bun. Nu am avut probleme. Am avut ritmul cel mai bun, dar nu am reuşit să închid bine pe ultimul tur al calificărilor", a precizat britanicul.

Piloţii Red Bull, Daniel Ricciardo şi Max Verstappen, vor porni de pe poziţiile a treia şi a patra a grilei. Scuderia Ferrari a înregistrat din nou rezultate slabe. Kimi Raikkonen a avut al cincilea cel mai bun timp, iar Sebastian Vettel va pleca al şaselea duminică.

Este al doilea pole position consecutiv pentru Rosberg şi al cincilea în acest sezon. Mai mult, Nico va avea un avantaj psihologic în faţa coechipierului său de la Mercedes, învingându-l în ultimele secunde ale sesiunii de calificări. Hamilton nu a fost capabil să concureze în Marele Premii ale Chinei şi Rusiei din cauza unor probleme la motor şi a ieşit în decor în Marele Premiu al Europei, de la Baku, pe fondul unei evoluţii pline de erori. Totuşi, weekendul trecut, Lewis Hamilton a reuşit să-l depăşească pentru prima dată pe Nico Rosberg în clasamentul general, după cinci victorii în ultimele şase curse. Înaintea întrecerii de duminică, Hamilton are un avans de şase puncte în faţa lui Rosberg.

Marele Premiu de Formula 1 al Germaniei va avea loc duminică, de la ora 15.00 (ora României), pe circuitul de 4.5 kilometri de la Hockenheim.

Iată rezultatele complete ale calificărilor:

1. Rosberg N. Mercedes 1:14.363 s

2. Hamilton L. Mercedes +0.107

3. Ricciardo D. Red Bull +0.363

4. Verstappen M. Red Bull +0.471

5. Raikkonen K. Ferrari +0.779

6. Vettel S. Ferrari +0.952

7. Hulkenberg N. Force India +1.147

8. Bottas V. Williams +1.127

9. Perez S. Force India +1.137

10. Massa F. Williams +1.252

11. Gutierrez E. Haas +1.520

12. Button J. McLaren +1.546

13. Sainz C. Jr. Toro Rosso +1.626

14. Alonso F. McLaren +1.678

15. Grosjean R. Haas +1.723

16. Palmer J. Renault Sport +2.273

17. Magnussen K. Renault Sport +2.353

18. Wehrlein P. Manor Racing +2.354

19. Kvyat D. Toro Rosso +2.513

20. Haryanto R. Manor Racing +2.614

21. Nasr L. F. Sauber +2.760

22. Ericsson M. Sauber +2.875