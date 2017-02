21:20:04 / 01 Februarie 2017

Afara cu popalaii din universitate !

Invatamantul de stat trebuie sa se curete de orice influenta parazitara , caci parazitara este religia si toxica si inutila . Avem salvarea doar in stiinta si in progresul tehnologic . Invatamantul romanesc nu mai are nicio speranta daca o scalda in permanenta cu ignoranta debitata de popi si calugari mafioti , interesati doar de prostirea oamenilor spre a trai bine din nestiinta lor . AFARA CU BARBOSII DIN INVATAMANTUL DE STAT ! AFARA DIN INVATAMANTUL ROMANESC CU PARAZITII ACESTEI TARI !