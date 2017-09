Noua formulă IRIS, cu doar 2 membri din trecut, celebrează 4 decenii de activitate!

Iris, în noua componenţă, lansează piesa „Pot spune orice”, cu prilejul împlinirii a 40 de ani de activitate a trupei, eveniment ce va avea loc vineri, 27 octombrie 2017, ora 20.00, în Berăria H din București. Evenimentul lansării noii melodii marchează împlinirea a 40 de ani din momentul lansării oficiale a trupei IRIS, însă aceasta a început să încânte publicul încă din anul 1975. Ultimul album IRIS a fost lansat în anul 2012, iar după această pauză în care trupa a scos doar single-uri, revine în atenția pieței muzicale cu acest nou album care include piesa „Pot spune orice”. Noul album duce mai departe ritmurile cu care deja a obișnuit publicul, dar pregătește și surprize, unele melodii vor avea și variantă în limba engleză. Turneele de promovare ce vor urma vor împleti hiturile celor 40 de ani de activitate cu piesele cuprinse în noul album.

Activitatea trupei continuă într-o nouă componență ce îi are în prim-plan pe membrii consacrați Nelu Dumitrescu (tobe, membru fondator al trupei), Nuțu Olteanu (chitară, membru fondator al trupei) și Relu Marin (claviaturi), cărora li s-au alăturat muzicienii Costi Sandu (voce), Alin Moise (chitară), George Costinescu (chitară bass) şi Cristi Dumitrescu (tobe). Brandul IRIS aparține membrului fondator al trupei IRIS, Nelu Dumitrescu, ce va continua să concerteze sub acest nume fără solistul Cristi Minculescu. „Prin acest nou început ne dorim să ducem mai departe numele și tradiția IRIS, să revenim la origini, la muzica rock simplă și curată, nu că până acum nu am făcut-o, dar ne dorim să continuăm acest lucru. Niciodată nu ne-am gândit că vor fi alți colegi, întotdeauna ne-am bazat pe fiecare membru care a venit în IRIS și care a pus sufletul pentru trupa IRIS. Ne dorim ca oamenii să fie lângă noi, noi facem muzică pentru ei, pentru oameni, nu pentru noi. Sper ca întotdeauna IRIS să nu dezamăgească publicul și ne dorim să ajungem cât mai departe”, precizează fondatorul și liderul trupei IRIS, Nelu Dumitrescu.