Nu se potolesc! Avocat reţinut după ce a cerut şpagă pentru a influenţa un judecător

Nu se potolesc! În ciuda nenumăratelor procese, spectacole cu cătuşe din faţa DNA și percheziţii cu public, ei nu se potolesc. „Ei“ sunt cei care iau/dau şpagă. Cel mai recent caz îl are în centru pe un avocat care a fost reţinut, marţi, de DNA Suceava pentru trafic de influenţă, după ce ar fi cerut 18.000 de euro de la o persoană judecată pentru omor calificat, pretinzând că poate interveni în favoarea acesteia la un judecător al Curţii de Apel Suceava. Potrivit DNA Suceava, Carmen Kreisel-Cricleviţ, fostă Opaschi, avocat în cadrul Baroului Suceava, a fost reţinută pentru 24 de ore, începând de marţi, de la ora 17.00, pentru trafic de influenţă. Procurorii arată că, în perioada 2010-2011, avocatul a pretins suma totală de 18.000 de euro, din care a primit efectiv 8.000 de euro, de la o persoană acuzată de omor calificat, martor denunţător în acest caz, pretinzând că are influenţă asupra unei judecătoare de la Curtea de Apel Suceava - Secţia Penală, învestită cu soluţionarea apelului în cauza respectivă. Potrivit sursei citate, Carmen Kreisel-Cricleviţ a susţinut că, prin prisma relaţiilor personale pe care le are cu judecătoarea, dar şi prin cointeresarea sa materială, o va determina să adopte o soluţie favorabilă în cauză, în sensul de a schimba încadrarea juridică a faptei din omor calificat într-o infracţiune cu un grad de pericol social scăzut, sancţionată de legea penală mult mai blând, care să îi faciliteze obţinerea unei condamnări cu suspendare.

Carmen Kreisel-Cricleviţ urmează să fie prezentată, miercuri, Curţii de Apel Suceava, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.