O fabrică de biciclete perfecţionează elevi din licee tehnice

Pentru că nu găsesc muncitori calificaţi care să lucreze în fabrica de biciclete din Deva, judeţul Hunedoara, conducerea DHS a hotărât să atragă elevi de la şcolile tehnice şi profesionale, asigurându-le practica, iar la finalizarea studiilor le oferă loc de muncă. Reprezentanţii fabricii de biciclete DHS au avut că au 120 de posturi libere, resursa umană dovedindu-se mult prea mobilă, astfel că soluţia găsită pentru a-şi putea continua activitatea a fost să consolideze şi fidelizeze personalul, dar şi să apeleze la atragerea liceenilor din liceele tehnice și din școlile profesionale. „Având în vedere că anul trecut deja anticipam că forța de muncă de care noi avem nevoie, care să fie și cât de cât calificată, este în scădere, dinamica fiind una negativă pe zona de muncitori calificați, am stabilit să începem un program, un proiect de calificare. Dar calificare nu a muncitorului care vine și aplică pentru o poziție la noi în companie, ci de pregătire a elevului din școlile cu profil tehnic. Și aici ne referim la colegiile tehnice, la școlile profesionale”, a declarat, marţi, Daniel Vulea, directorul compartimentului de Resurse Umane din cadrul DHS. Potrivit sursei citate, în cazul elevilor care fac practica la DHS există șansa ca peste un an sau doi, la finalizarea cursurilor, aceştia să se întoarcă în companie şi să lucreze ca muncitori calificați. „Beneficiul nostru nu este anul acesta, beneficiul nostru o să apară începând de anul viitor", explică Vulea politica de resurse umane. Directorul de la DHS spune că pregătirea elevilor se realizează în perioada februarie-iunie pentru că doar atunci pot veni elevii să-și facă stagiul de practică, în conformitate cu normele din Educație, în prezent, la DHS Deva fiind în practică 60 de elevi.

„La momentul de față avem 60 de elevi practicanți și noi putem să mergem pe o limită de maxim 80. Pentru că 80 de elevi practicanți generează și alte obligații: obligația tutorelui din partea școlii, obligația tutorelui de practică din partea companiei. Noi am mers pe sistemul 10 practicanți, un tutore din partea companiei. Douăzeci de practicanți, un tutore din partea școlii. Nu am acceptat altfel. Ei sunt practicanți. A nu se confunda cu elevi care vin aici să se uite pe pereți. Principalul scop este acela de a-i obișnui cu tot ceea ce înseamnă un proces de producție, de a socializa, de a învăța ce înseamnă să desfășori o activitate între anumite ore, cu un anumit target, cu anumite pauze, cu anumite beneficii”, a completat Daniel Vulea, director Resurse Umane la DHS.

Vulea recunoaşte că mulți dintre elevii care fac practica la DHS sunt chiar mai pregătiți decât angajații fabricii. „Anul trecut, noi am colaborat cu Samsung pentru o anumită perioadă. În baza acestei analize, Samsung a solicitat ca pe colaborarea cu ei un număr de 7 elevi să facă practica pe zona de Samsung. Deci eu spun că asta spune foarte multe. Tutorele de practică a spus că uneori au fost practicanți care s-au descurcat mai bine decât muncitorii de la bandă (...). Aspectul acesta este confirmat și anul acesta de directorul de producție pe zona de producție”, a completat Daniel Vulea. Un elev care face practica la DHS muncește timp de șase ore pe zi, compania punând la dispoziția acestora un autobuz care-i transportă de la școală la fabrică și înapoi, dar și o masă de prânz. Proiectul a fost implementat și anul trecut, un număr de 120 de elevi de la Colegiul Tehnic Transilvania participând, pe perioada a cinci luni, la practica desfăşurată la DHS.

„Recunosc și sunt destul de bucuros că am găsit această deschidere pe zona de practică a elevilor. Dar și noi am mers cu un pachet de beneficii, trebuie să îmbinăm utilul cu plăcutul și cererea cu oferta. Am mers cu un stimulent financiar pentru elevii care au participat la program, un stimulent financiar pe care l-am oferit în condițiile în care elevul avea o participare integrală la stagiul de practică. Am oferit transportul de la unitatea școlară la noi și retur în așa fel încât am dorit să eliminăm orice riscuri determinate de ieșirea elevului din școală, intrarea la noi ca și obiectiv de practică, plecarea de la noi și întoarcerea la școală, în așa fel încât elevii să fie supravegheați pe toată perioada acestui proces. Am avut o participare de 80 la sută integral, participarea a fost de sută la sută, dar fiecare elev se mai îmbolnăvește, nu are chef să vină”, a mai spus directorul de Resurse Umane. Elevii de la Colegiul Tehnic Transilvania Deva apreciază şi ei experiența acumulată în perioada de practică.

”Învățăm cum să montăm o bicicletă, cum să asamblăm anumite lucruri, și piesele componente ale unei biciclete. Nu este greu, este destul de interesant tot ce se întâmplă în această fabrică, este munca de echipă, lucrăm cu oamenii, ne dezvoltă personalitatea”, a declarat Sebastian Borodi, elev la Colegiul Tehnic Transilvania.Nici fetele nu stau departe de banda de asamblare, pentru că li se pare o muncă uşoară. ”E ușor. Ne lasă să facem ceva, mai învățăm una alta, trece timpul mai repede. Poți lega prietenii noi și de ce nu, să te angajezi aici”, a spus Andreea Maria. Programul implementat anul trecut și-a dublat anul acesta numărul de participanți. Conform reprezentanților DHS, anul acesta sunt 240 de elevi practicanți în cadrul companiei, asta însemnând câte 60 în fiecare săptămână.