O femeie rănită și patru arestări, într-o operațiune antiteroristă în Marea Britanie

Patru persoane au fost arestate, iar o femeie a fost rănită de glonț joi în cadrul unei operațiuni antiteroriste la Londra, a anunțat poliția capitalei britanice într-un comunicat preluat de AFP. Femeia, de 20 de ani, a fost rănită într-o casă din nord-vestul Londrei, în cursul unei "operațiuni antiteroriste". Făcând parte dintre țintele acestei operațiuni, ea a fost spitalizată și plasată sub supravegherea poliției, a precizat comunicatul. Raidul antiterorist a permis de asemenea arestarea a patru persoane, toate suspectate de activități teroriste: un adolescent de 16 ani și o tânără de 20 de ani au fost arestați la domiciliul vizat, un tânăr de 20 de ani a fost reținut în apropierea acestei locuințe iar o femeie de 43 de ani a fost arestată mai târziu în Kent, în sud-estul Angliei, mai relevă sursa menționată. "Toți patru au fost arestați sub suspiciunea de a fi comis, pregătit și incitat la acte teroriste", a declarat poliția în comunicatul său. "Adresa ( unde a fost efectuată operațiunea de la Londra - n.r.) și persoanele legate de aceasta erau sub supravegherea responsabililor cu lupta antiteroristă, în cadrul unei operațiuni în curs derulate de serviciile de informații", adaugă comunicatul. Poliția a precizat că această anchetă nu are legătură cu arestarea joi după-amiaza a unui bărbat înarmat cu cuțite în apropierea parlamentului britanic. Acest bărbat de 27 de ani a fost arestat pentru "suspiciune de pregătire și executare a unor acte de terorism", a indicat Scotland Yard.