Ofertă inedită la Bruxelles: Cină la înălțime în sania lui Moș Crăciun

Localnicii sau turiștii din Bruxelles nu mai trebuie să aștepte acasă venirea lui Moș Crăciun. Ei pot lua cina cu Moș Crăciun în sania lui, deasupra acoperișurilor și a decorațiilor luminoase din oraș, relatează sâmbătă Reuters.

"Santa in the Sky" este o variație nouă a experienței "Dinner in the Sky", în cadrul căreia doritorii pot lua masa pe o platformă deschisă suspendată de o macara masivă utilizată în construcții.

Din acest weekend, pe strada comercială Sablon, oamenii sunt întâmpinați de un Moș Crăciun în "restaurantul" aerian, decorat ca o sanie împodobită cu multe lumini și tras de patru căprioare de recuzită.

Doritorii, care sunt asigurați în scaune pentru a mânca la barul care înconjoară bucătăria deschisă, plătesc până la 250 de euro pentru o masă cu patru feluri de mâncare "stropite" cu vin, sau pot opta pentru varianta mai ieftină, în care doar ceaiul costă 55 de euro.

Vineri seară meniul chef-ului Maxime Mazier era format dintr-un antreu cu homar și anghinare, urmat de biban cu scoici și la desert bezele de nucă de cocos cu mango.

El a spus că în această experiență totul este să te obișnuiești cu vântul care suflă permanent în jurul saniei suspendate.

"Nu este prea cald (...) iar dacă vântul se intensifică, sincronizarea este foarte importantă", a adăugat el.

Michael Chiche, implicat în conducerea firmei din Bruxelles care a adus în ultimii zece ani experiența "Dinner in the Sky" în 58 de țări, s-a declarat convins că oferta specială de patru zile care se încheie duminică va fi repetată anul următor.

"În primul rând este priveliștea, să fii ridicat în aer. În al doilea rând, ești blocat. Asta înseamnă că ești împreună cu ceilalți oaspeți, ești cu chef-ul și toate aromele, vei experimenta totul complet diferit", a spus el.

Helene Ziegler, de 19 ani, studentă la istorie, a declarat că a trecut printr-un moment de panică la urcare. "M-am speriat puțin. Se mișca într-o parte și-n alta. Dar când am ajuns sus totul a devenit foarte liniștit."

"Este minunat să vezi întregul oraș. Mâncarea este foarte bună. Cheful a pregătit-o în fața noastră. Este minunat", a spus ea.

Seara, a spus ea, a fost un cadou din partea tatălui ei pentru ea și sora ei, deși acesta a găsit apoi o scuză pentru a nu urca în sania suspendată la 35 de metri deasupra străzii Sablon.