Olimpicii cu locuri fruntașe la olimpiade ar putea primi un grant de cercetare

Ministrul Cercetării și Inovării, Șerban Valeca, a declarat sâmbătă seara, la Galați, că Hotărârea de Guvern (HG) privind acordarea de granturi olimpicilor care au câștigat locurile I, II, III la olimpiade naționale sau internaționale și care doresc să își continue studiile universitare și post universitare în țară, cu obligația de a lucra apoi, patru ani, într-un institut de cercetare din România, va intra în vigoare săptămâna viitoare. Potrivit ministrului, ajutoarele financiare guvernamentale disponibile sunt mai mari decât cele acordate în Olanda sau Marea Britanie, scopul acordării lor fiind păstrarea în țară a tinerilor cu rezultate foarte bune la învățătură. Granturile, cu valori cuprinse între 1.500 și 3.500 de euro pe an, se pot acorda, în acest an, conform lui Valeca, pentru circa 600 de olimpici care au ocupat locurile I, II sau III la olimpiade naționale sau internaționale.

"Joia trecută s-a aprobat o HG care prevede, pe lângă bursele și alte stipendii pentru studenții români deosebiți, un grant de cercetare pentru toți olimpicii români care au câștigat locurile I, II III la olimpiada națională sau internațională. Sunt 3.500-1.500 de euro pe an, încă 700 de euro pentru un grup de cinci care vor să facă un montaj experimental și încă 500 euro — contravaloarea participării la conferințe naționale sau internaționale. Toate le-am gândit văzând cam ce-i tentează pe ei afară, iar sumele de bani din România ar fi mai mari ca cele din Olanda sau Marea Britanie și am considerat că aceste mici genii e bine să rămână în țară cu două efecte — o competiție mai mare în universitățile românești, pentru că obligativitatea este să urmeze universități din țară, — cu program Erasmus, dacă vor, pot să meargă și afară, nu-i ține nimeni aici — patru plus doi ani master, deci șase ani și minim patru ani să lucreze într-un institut de cercetare în România, deci zece ani beneficiază de acest program cu aceste condiționalități. Din păcate, probabil copiii și-au făcut în acest an o anumită opțiune, dar sper ca după lansarea programului să înceapă să vină, să aibă o accesibilitatea mai mare..., sumele nu-s împovărătoare pentru bugetul de stat, chiar dacă ar putea accesa toți cei 600 de olimpici din acest an ... deci eu cred că acești copii de excepție au o variantă foarte bună de a rămâne în țară și de studia și de a lucra în domeniul cercetării", a declarat ministrul Cercetării. Șerban Valeca a participat, sâmbătă seara, la Galați, la deschiderea ediției a XXVI-a a Campionatului Național de Karate Tradițional pentru copii de până în 13 ani. Prezența ministrului s-a datorat faptului că Șerban Valeca este președinte de onoare al Federației Române de Karate Tradițional.