Pensiile de serviciu nu vor mai depăși salariile nete. Mulți vor fi afectați!

17:45:54 / 07 August 2017

Pensii babane

Pentru "nesimtiti", contributii "nesimtite", Legi "nesimtite" si "pensii nesimtite". Pentru "prostime" Legi modificate 19/2000 prin ordin de Ministru (Marian Sirbu) 340/2001. Legea trebuia aplicata in functie de depunerea cererii de pensionare, iar Normele Metodologice 340 au impus conform datei nasterii. Diferentele fiind uriase, astfel la suspendarea Legii 19 de catre Boc in 1 iunie 2010, contributia si varsta dupa lege era 32 ani si 8 luni/ 63 ani si 10 luni. Conform NM 340 in martie 2010 contributia si varsta erau 35/65 ani. Rezultatul: economie la Bugetul de stat prin neacordarea pensiilor conform Legii. Puteti crede asa ceva ?????