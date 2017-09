Personalul medical în toate cabinetele şcolare, asigurat!

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale (ASSMB) va asigura personal medical în cabinetele din toate unitățile de învățământ, printr-o redistribuire temporară a personalului existent și cu respectarea prevederilor legale, în vederea efectuării examenelor de triaj epidemiologic. "Facem precizarea că, pentru a soluționa problema deficitului de personal din cadrul cabinetelor școlare, s-a stabilit, în urma solicitărilor ASSMB și a discuțiilor dintre primarul general, Gabriela Firea, și ministrul Sănătății, Florian Bodog, ca la următoarea rectificare bugetară să se asigure sumele necesare pentru scoaterea la concurs a tuturor posturilor vacante din medicina școlară. În ceea ce privește buna funcționare a cabinetelor din unitățile de învățământ, menționăm că, până în prezent, s-au realizat achizițiile pentru materialele sanitare și dezinfectanți. De asemenea, sunt în desfășurare procedurile de achiziții pentru utilarea cabinetelor stomatologice școlare cu unituri dentare și cu sterilizatoare cu aburi-autoclave", a informat Primăria Capitalei, prin intermediul unui comunicat.

Conform PMB, în această perioadă, au avut loc întâlniri cu reprezentanții Ministerului Sănătății pentru aprobarea unor modificări ale legislației în vigoare, pentru a se permite autorităților locale să achiziționeze materialele sanitare necesare cabinetelor stomatologice, dar și pentru actualizarea condițiilor necesare pentru desfășurarea activității unui cabinet școlar.

"De asemenea, în vederea asigurării unei activități corespunzătoare a cabinetelor școlare, ASSMB și Inspectoratul Școlar al Municipiului București au semnat un parteneriat, astfel încât colaborarea dintre personalul medical și conducerea unităților școlare să fie cât mai eficientă", a menționat Primăria Capitalei.

"Este primul an în care Capitala a obținut sprijin de la Guvern, prin ministerele Sănătății și de Finanțe (...) am obținut buget pentru cei 230 de medici și asistenți de la medicina școlară, pentru unitățile de învățământ din Capitală. De un an de zile am bătut la porțile Guvernului, am discutat cu toți foștii miniștri și prim-miniștri (...) și nu am reușit rezolvarea acestei probleme decât acum", a precizat primarul general în cadrul Comandamentului pentru pregătirea noului an școlar, convocat la sediul Primăriei.