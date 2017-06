Peste 40.000 de turişti se află pe litoral în minivacanţa de 1 Mai, iar cei mai mulţi au ales staţiunile Mamaia şi Vama Veche, ei având parte de numeroase evenimente, între care un festival de muzică electronică, unul de gastronomie, concerte sau drifturi. "Nu avem cifre oficiale, am făcut estimări şi peste 40.000 de turişti se află pe litoral, cea mai mare parte, probabil în jur de 30.000, în Mamaia, aceasta fiind staţiunea care şi de această dată a atras cel mai mult atenţia. Evenimentele atrag atenţia şi promovarea. Acolo unde nu se întâmplă nimic nu se putem aştepta să se întâmple, iar acolo unde organizăm evenimente, le finanţăm, le promovăm cu mult timp înainte, astăzi putem să culegem rezultatele. Se vede cu ochiul liber acest lucru" ,a declarat Corina Martin, vicepreşedintele Asociaţiei Litoral – Delta Dunării, Corina Martin, potrivit News.ro. Ea a menţionat că foarte mulţi turişti se află în această perioadă în Mamaia, atraşi de festivalul de muzică electronică din nordul staţiunii. "Sunt foarte mulţi turişti străini în staţiune. Mii de turişti străini au venit pentru festivalul de muzică electronică, de aceea am integrat şi am promovat şi acest festival deoarece mi se pare că este o ocazie excelentă pentru a atrage turişti vest-europeni pe litoralul românesc, la început de sezon şi la următoarele evenimente din timpul verii", a explicat vicepreşedintele Asociaţiei Litoral- Delta Dunării. Corina Martin a mai spus că în această perioadă se află în vizită şi turoperatori din Israel, intenţionând ca Mamaia să fie promovată acolo ca o destinaţie de party şi clubbing, în rândul turiştilor tineri. "Avem un fel de inspecţie din partea turoperatorilor israelieni, care operează charterul Tel Aviv - Constanţa. Ei au venit cu reprezentanţi ai unor organizaţii de tineri, foarte tineri, din Israel. Până acum nu am avut acest segment, ci mai mult familii şi familii cu copii, acum vrem să deschidem pe piaţa Israelului Mamaia ca produs unic de party, de night clubbing, un produs special şi unic pentru turiştii din Israel", a mai spus Corina Martin.

Ea a menţionat că şi în Vama Veche se află un număr mare de turişti în această minivacanţă. Corina Martin a spus că îşi propune cu agenţia de turism pe care o conduce să includă o excursie de o zi sau de o jumătate de zi în Vama Veche pentru turiştii care se cazează în Mamaia, Năvodari sau chiar pentru cei care vin în Eforie la SPA.

Diverse evenimente au fost organizate pe litoral, în special în Mamaia, în minivacanţa de 1 Mai, printre acestea aflându-se un festival de muzică electronică, un festival de gastronomie, concerte sau drifturi.