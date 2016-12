Podul nou de la Agigea, o nouă sursă de nervi pentru șoferi

13:07:40 / 13 Septembrie 2016

lucrari la podul vechi?

Despre ce lucrari e vorba? Dupa ce ca rabdam de 5 ani indolenta celor care ar fi trebuit sa se preocupe de circulatia in sudul judetului - prefecti, consiliul judetean, cei de drumuri,etc. - acum, ca mergem kilometri in sir de masini, nici macar nu se lucreaza la podul vechi! Ieri, la 17.15, nu era nici tipenie de muncitor - nici pe pod,nici sub pod!! Ne asteptam sa vedem masini, utilaje, oameni care lucreaza ziua, noaptea, sa dea zor sa termine ce au inceput acum 5 ani! Noi facem un efort prelungit, dar ei chiar nu pot sa faca macar astea 3 luni,cat au zis, ca sa termine lucrarile odata?