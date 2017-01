Poliția Locală, acuzată că a folosit abuziv „caracatița“!

12:34:54 / 25 Februarie 2016

Parcari

Este adevarat ca locurile de parcare din Constanta sunt insuficiente si ca se impune amenajarea unora noi, mai ales in locurile cu institutii publice foarte frecventate de cetateni (cum ar fI ANAF -ul de la Tomis 3 unde e crima si pedeapsa pentru pietonii care incearca sa treca pe trotuarul din fata sediului acestora) ... insa adevarata problema este sa nu transformam orasul intr-o imensa parcare, turnand asfalt peste asfalt si distrugand si ultimul petic de iarba din acest oras ... cum se poate face asta? exista atat de multe solutii, daca se doreste cu adevarat asta ... una din ele este modernizarea transportului in comun la un nivel in care sa urci de placere in masina RATC (de preferinta electrica ), transport care ar putea foarte usor sa fie gratuit pentru toti locuitorii orasului (ca oricum marea majoritatea a calatorilor RATC au gratuitati asa ca pana la gratuitatea pentru toti mai este un pas foarte mic) care isi platesc impozitele ... in momentul platii acestora sa primesti o cartela, un token un ceva cu care sa ai acces in masina, valabila pana la urmatoarea plata a impozitelor ... si, evident, sistemul de taxare si cel de control sa nu mai permita urcarea calatorilor certati cu bunul simt, certati cu sapunul si apa, aurolaci sau alti intunecati ... asta cred ca este cea mai buna solutie pentru limitarea cresterii numarului de masini si implicit a cererii de locuri de parcare ... Exista doua categorii de persoane care trebuie sa aibe aceleasi drepturi : soferii sa aibe dreptul la parcari iar pietonii sa aibe dreptul la trotuare, in egala masura ... in acest moment in Constanta pietonii nu mai au pe unde merge asa ca, dragi administratori ai orasului, gasiti solutiile cele mai eficiente pentru a respecta si drepturile acestora si nu uitati un lucru care poate parea paradoxal si anume ca, cu cat veti construi mai multe parcari cu atat va creste si mai mult cererea pentru ele, sa fie mai multe si mai multe ... asa ca ganditi-va bine in ce vreti sa transformati orasul asta care si asa e vai de steaua lui - dar asta este o alta poveste