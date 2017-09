Ponta, gata să-și lanseze noul proiect politic!

Deputatul Victor Ponta a declarat, vineri, că, în câteva zile, urmează să prezinte un nou proiectul politic pe care l-a anunțat încă din luna iulie, menționând că nu este dispus să ajungă la niciun compromis cu Liviu Dragnea, așa cum a făcut fostul premier Sorin Grindeanu. „Nu s-a pus problema ca din acest proiect politic să facă parte și Grindeanu. După cum știți, el sa va avea o carieră diplomatică sau ceva de genul acesta. Nu comentez mai mult. Eu mi-am ales drumul și sunt foarte mulțumit că fac ceva de care să nu îmi fie rușine. Există compromisuri, orice politică se face cu compromisuri, dar este și o limită. Eu cu Liviu Dragnea nu am ce compromisuri să fac și nu are nicio funcție cu care să mă cumpere, ceea ce mă face să mă simt foarte bine", a afirmat Ponta, la Palatul Parlamentului. Acesta a spus că va continua să facă „opoziție“ și să evidențieze lucrurile care nu funcționează bine. „Dacă sunt proiecte bune, le susțin. Dacă sunt proiecte proaste, o să fac opoziție, pentru că nu există altă opoziție în afară de mine. Doar nu vă așteptați la PNL să facă opoziție. Eu o să spun care sunt lucrurile rele, cu acel fond de investiții. Dacă-l facem pentru România, îl susțin, dacă-l facem pentru prietenii domnului Dragnea din Israel sau din alte țări, sunt contra. Am văzut că se măresc salariile, dar nu se măresc de fapt și doar se trece taxa dintr-o parte în alta. Lucrurile merg prost, m-am uitat pe cifre și este prima dată, din câte știu eu, când nu se face rectificare bugetară și m-am uitat sunt 16 miliarde cheltuieli mai multe și un miliard încasări mai puține. Asta înseamnă că lucrurile merg prost. Repet, ca om independent, nu mă mai ține partidul să nu spun anumite lucruri, și pentru că nu există opoziție am să vorbesc eu“, a conchis fostul premier.