Porumboiu îi ia apărarea lui Șumudică în scandalul casei de pariuri

Adrian Porumboiu a declarat că nu l-a văzut pe Marius Şumundică, în perioada în care a fost antrenorul echipei FC Vaslui, să intre într-o casă de pariuri, dar a avut un jucător pe care abia îl putea scoate din agenţii.

"Eu, Porumboiu, am lucrat cu el şi dacă Şumudică spune că acum e vinovat, îl cred, dacă zice că e nevinovat, la fel, îl cred sută la sută. Îl susţin şi mi se pare incorect ce se petrece acum cu Astra, echipa care are patronul în închisoare, acum a mai apărut şi problema asta cu antrenorul ei. Chiar în ziua în care a semnat contractul cu Vaslui am stat la o discuţie lungă cu Şumudică, de patru-cinci ore. Mi-a mărturisit că s-a lepădat de patima asta a jocurilor de noroc şi de pariuri. Mi a zis «pariurile sunt jocuri de copii pe lângă viciul jocurilor de noroc, dar gata, am scăpat de ele».

Cât timp a fost la Vaslui, nu l-am văzut niciodată pe Şumudică jucând la pariuri sau cu bilete, în schimb, un jucător de la acea vreme aproape că stătea numai într-o casă de pariuri, abia îl puteam scoate de acolo", a spus, duminică, Porumboiu, pentru Gazeta Sporturilor.

Marius Şumudică (44 de ani), care a stat pe banca echipei din Vaslui în 2012, poate fi suspendat, după sesizarea Comisiei de Integritate a Federaţiei Române de Fotbal (FRF), conform căreia antrenorul Astrei ar fi pariat, pe un cont on-line, pe meciuri de fotbal din Liga 1.