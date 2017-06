Premii pentru unitățile de cazare de pe litoral care au primit note bune!

Atunci când plecăm în vacanță, cu toții ne dorim condiții foarte bune, servicii de calitate, implicit sejur excelent. Din păcate, nu mereu avem parte de ceea ce ne dorim sau la ceea ce visăm. De ceva timp, însă, ne putem spune impresiile, plăcute sau nu, pe diferite site-uri, în speranța că respectivii operatori își vor remedia deficiențele, vor învăța direct de la clienți, mai ales dacă ei își ghidează afacerile după considerentul ”clientul nostru, stăpânul nostru”.

AmFostAcolo (www.amfostacolo.ro - cel mai mare site de impresii turistice din România), cu sprijinul Asociației Litoral - Delta Dunării și al Radio Vacanța, anunță organizarea celei de-a VI-a ediții a Festivităţii de Premiere a unităţilor de cazare de pe litoralul românesc, care au acumulat recomandări pozitive și note foarte bune din partea utilizatorilor acestui site pentru anul 2017, anunță Asociația Litoral - Delta Dunării, într-un comunicat. Evenimentul are loc sâmbătă, 17 iunie, ora 11.00, la Complexul Mera Resort din Venus. Vor participa președintele Asociației Litoral - Delta Dunării, Cristian Bărhălescu; manager al Radio Vacanța, partener tradițional al www.AmFostAcolo.ro, Daniel Sîrbu, manager AmFostAcolo, Cornel Bociort, și bineînțeles reprezentanții unităților de cazare premiate. Vor fi premiate 54 de unități de cazare de pe litoral, care au întrunit cel mai mare grad de apreciere din partea turiştilor - membri ai comunităţii AmFostAcolo. În plus, vor fi acordate 6 premii speciale (pentru cel mai popular și îndrăgit eveniment de pe litoral, pentru un proiect turistic care promovează litoralul, pentru o personalitate din turism, pentru o investiție hotelieră nouă și pentru două restaurante foarte populare în rândul comunității AmFostAcolo).

IATĂ CRITERIILE DE SELECȚIE

Criteriile de selecţie luate în calcul: părerile reprezentative şi actuale - unitatea de cazare respectivă să fi acumulat în acest an și în anul anterior un număr minim de trei impresii şi recomandări din partea clienţilor săi; gradul de recomandare general de minimum 75%; mediile pe grade de satisfacție de cel puțin 8; unitățile de cazare să dețină certificat de clasificare. ”Turismul este o industrie a ospitalității, a zâmbetului, a efortului de a oferi unor oameni satisfacția unei vacanțe superbe, petrecute într-un loc pe care să-l simtă ca în visele lor. Litoralul este, cu siguranță, la punctul culminant al dorințelor noastre, fiindcă el se identifică, întotdeauna, cu momentul cel mai frumos din cea mai fericită perioadă a vieții noastre: vacanța mare, vacanța de vară. Tocmai de aceea responsabilitatea de a strânge impresiile celor ce vin în vacanță, de a le crea un loc în care ele să fie împărtășite public este în aceeași măsură curajoasă, cât și binevenită”, a declarat Cristian Bărhălescu, citat în comunicatul asociației. Tot el a explicat că ”părerile laudative și părerile critice creează o legătură de încredere între gazde și oaspeți, ajută agenții economici din turism să îmbunătățească în permanență serviciile oferite, să se perfecționeze în fiecare an, să îndeplinească dorințele turiștilor”. El i-a felicitat pe câștigătorii Premiilor AmfostAcolo.ro și le-a dorit o vară excepțională. La rândul său, Cornel Bociort a declarat pentru sursa citată: „De aproape 10 ani monitorizăm cu interes, prin impresiile adunate de la turiști, evoluția turismului românesc pe litoralul românesc - și a litoralul în general. În toți acești ani am fost astfel martorii drumului său spre înainte - un progres constant (chiar dacă nu în salturi) al investițiilor, al managementului, al serviciilor și - deși aici e loc de mai bine - chiar al mentalităților (în egală măsură ale proprietarilor și ale turiștilor)”.