Prima ședință cu părinții, primii bani dați!

Cum e viața GÂNDURI PENTRU MARA vineri, 27 septembrie 2013 Sedinta cu parintii. Eu nu dau bani! Doua ore de sedinta ieri. Doua ore in care am aflat si eu, intr-un final, la fabuloasa varsta de 34 de ani de ce sistemul romanesc de invatamant nu merge. Adica de ce merge pe baza de "fonduri" si de alte cereri de foloase necuvenite. Pai pentru ca parintii sunt tampiti. Ei asa doresc. Ei nu numai ca doresc, ei o doresc cu atata ardoare incat conducerea scolii nu are cum sa ii refuze, mai oameni buni. Clientul nostru, stapanul nostru. Cand ii auzi in fata sau spatele scolii discutand ii poti imparti in doua categorii. Aia care zic "ia mai taceti si scoateti banii", adica tampitii aia pana la os, aia care nu numai ca au bani dar vor sa stie lumea ca ei au si ca pentru ei nu e o problema. Aia sunt putini, cred ca mai putini de 10 la suta din cate am tras eu cu urechea. Apoi sunt cei care zic "vai ce magarie ne fac astia, ne cer bani si noi nu vrem sa dam"...adica tampitii fricosi. Ei dau bani fara sa cracneasca in sedinta, barfesc ulterior. Oameni care nu au bani, o duc greu, unii au chiar doi sau trei copii in scoala...oamenii care sunt coplesiti de suma de milioane care se aduna pana in final de an scolar. Astia sunt majoritatea. Apoi sunt aia ca mine, care pana acum n-am gasit inca unu' ca mine, deci pot spune ca sunt tampita singulara. Eu sunt tampita care nu crede in spagi si care considera ca toate sistemele din Romania sunt putrezite din cauza de oameni care dau. Care dau asa fara sa gandeasca, care dau inainte sa respire. Incepand cu pacienti care dau fara sa li se ceara si terminand cu parinti care striga sus si tare "sa mai dam niste bani la scoala!". Din legendele urbane am inteles ca ar mai fi cativa in toata tara dar cred ca sunt asa ca Big Foot, s-a auzit de ei, li s-a vazut urma dar nu suntem convinsi ca exista de fapt. Anul trecut la gradinita doamna educatoare si directoarea ne-au spus clar ca la ei in gradinita NU se strage fond al scolii sau al clasei, ca acest lucru este ilegal. Am apreciat asta. Apoi imediat dupa ni s-a bagat pe gat revista Luminita venita de la Inspectorat. Si dupa aia au fost chemati niste domni sa faca pe Mosul si trei poze la serbare....pentru ca de tehnicile comuniste nu stim sa scapam. Nu puteam sa punem un bunic sau un tatic intr-un costum, trebuia sa ii dam niste milioane unui pusti mai destept ca tampitii de parinti, da? Pentru cacaturile astea am dat bani, ca nu puteam sa zic nu si sa nu aibe copilu' meu cd-ul cu serbarea pentru ca cred ca lesina ta-su daca ii ziceam asta (el e categorie aparte, tampitul rusinos care daca ajunge intr-o sedinta se inroseste la fata si da orice numa' sa fie lasat in pace). Dar nu pot sa va spun iarna trecuta cati bani insemnau pentru noi acei 45 de lei care s-au adunat pentru acea serbare. Ieri. Intai a venit doamna directoare sa ne spuna ca face afterschool in scoala. Bravo, am zis. O initiativa buna, uite cineva face ceva. Chiar eram impresionata. Dupa aia ne-a povestit doamna ce si cum cu tricourile, ca n-am fost numa' eu nemultumita, da' ii plangea de mila tocma' lu pitzi aia de anu' trecut ca tocmai ea se intamplase sa le procure. Si ca a cam scuipat-o lumea, si hai ma, ca nu e frumos, ca doamna "s-a agitat sa ne faca rost"...Ne insusim critica si trecem mai departe. Ne arata "auxiliarele" pe care am dat 91 de lei. Ne da orarul, ne gandim cum facem cu ora de sport...Bla, bla...cand sa adorm mai abitir....BANII. Avem gardian. Trebuie sa il platim. Zic pai de ce sa il platim noi? Nu e angajatul ministerului? Mi se spune ca e mai complicat si mi se cer 15 lei pentru nea' Gicu. Eh, ma gandesc eu...15 lei pe luna nu e mult, sa manance si gura lu' nea Gicu o paine. In pauze copiii sunt pe terenul de sport, nu va imaginati haosul de acolo, nea Gicu sta cu fluierul pe ei, e un nene foarte dragut si atent cu copiii, sta cu ochii pe ei sa nu se raneasca, chestie care mi se pare utila date fiind circumstantele. Zic hai, 15 lei lu' nea Gicu, deci 75 de lei pe an. Next! Pai next doamna ne zice ca ea fondul clasei nu strange si nu e deacord (cred sincer ca doamna asta e una foarte desteapta care vrea sa nu isi petreaca pensia la parnaie) daaaaar....fondul scolii e 40 de lei pe semestru deci 80 de lei pe an. Aoleu! Pai cum maica, ca parca era ilegal...asta n-am zis cu glas tare pentru ca toti ceilalti parinti zambeau tamp. Erau multumiti, aveau asa o stare de fuzzy and worm inside, gen "uite ce bine, ni se cer bani!". Doar Georgiana, mama colegei de etnie Andreea, de care am mai povestit mai demult, se foia pe scaun langa mine cu Andreea ei in brate. Ei au un venit total de 500 de lei pe luna. Am pus mana pe mana ei si i-am zis sa stea linistita ca o sa o ajut si eu. Next! Pai concursul "Piticot", 12 lei bucata. Intreb ce e aia. Imi explica doamna ce e aia ii zic nu, multumesc. Tipa, care e chiar inteligenta, zambeste cu subinteles si zice "va rog sa ma credeti ca mie puncte nu imi trebuie, am tot ce imi trebuie". Odata ajunsa acasa, caut concursul si aflu despre ce vorbea: invatatorii primesc puncte in functie de "rezultatele" copiilor la panaramele astea de probe, puncte care din cate am inteles se transforma in bani la salariu!!! Acum mi-a fost clar de ce invatatorii dau raspunsurile elevilor cand fac aceste "concursuri". Eu nu sunt deacord cu "concursuri" si alte forme de competitivitate. Si daca ar fi pe bune concursurile, si daca totul ar fi corect eu nu as lasa-o sa participe la asa ceva la varste din astea. Este o aberatie, sunt studii care arata ca nu e ok pentru copiii mici sa fie implicati in activitati competitive. Mie mi se pare de bun simt si inteleg de ce insa sunt foarte multi parinti care nu pricep ca a te "intrece" cu cineva nu are nici o valoare. Copiii sunt suficient de competitivi prin natura lor, nu e cazul sa ii incurajam. Si in nici un caz in mod FALS. Adica le dam la toti diplome, le dam la toti raspunsul la intrebari...ce vor intelege ei? Cum il cresti cu asemenea idei? Vrei sa afle ca raspunsurile vin de la altul? Ca furam la o intrecere? Ii invatam sa nu fie fair play de mici? Copilul va concura atunci cand va avea CU CE, cand va avea o baza de cunostinte reale, dobandite prin munca si studiu...cand va fi cu tot creierul in cap si va intelege ca nu furam, nu ne da nimeni raspunsurile si ca nu toata lumea primeste un premiu doar pentru participare...ori aia trebuie sa se intample cand copilul e mare si intelege anumite mecanisme sociale. Comitetul de parinti. Evident ca doamna s-a uitat la mine, nu inteleg de ce doamna s-a uitat la mine ca si doamna de anul trecut. Ma rog, sa zicem ca inteleg :))) Io si inca doua doamne am fost bagate in comitet. Deci sunt fata de comitet, da? Tot casiera, se pare ca foamea de bani mi se citeste in ochi! Si, ca sa fim siguri ca parintii sunt tampiti, primul exemplu a aparut aseara. Ne trebuie o yala pentru un dulap. Sa il incuiem cum ar veni. A zis o doamna ca poate veni sotul ei. Urmatoarea doamna a sarit ca arsa de pe scaun "eu zic sa DAM TOTI CATE CINCI LEI ACUM ca sa luam yala". M-am uitat la ea stupefiata si i-am zis ca ar fi mai bine sa luam intai yala si apoi sa vedem cat ne costa pe fiecare, ca 5 lei x 37 fac cat pentru multe yale. Neaaaaaaa, nimic! Au sarit TOTI, m-au inconjurat, caci sunt casiera, ce pana mea...M-am trezit cu ei toti ciopor pe mine cu cate 5 lei in mana. Care nu erau la mine erau calare pe doamna sa ii dea repede toti banii de Gicu si fondul scolii si Piticotzi....ba chiar si pentru spectacolele la care doamna vrea sa ii duca, desi nu stie nimeni cand si cat costa!!! Am plecat de la sedinta cu 50 de lei in buzunar si cu o lista de prosti care i-au dat si care nu stiu ca o yala costa maxim 20 de lei. 5 lei ori 37 de copii inseamna 185 de lei. Cre' ca o sa luam una da haur! Am plecat spre casa cu sotul meu la telefon, ca la brat n-aveam cum el fiind in alta tara...si cum mergeam asa si ii povesteam sedinta m-a lovit iar matematica. Pacat ca nu ma pricep la ea, asa ca a trebuit sa ajung langa calculator ca sa produc niste matematica. Si mi-a iesit asa: 15 lei x 37 de copii= 555 lei pe luna pentru Gicu hai sa zicem ca in celelalte clase nu-s 37 dar o medie corecta eu zic ca ajunge la 30 per clasa, asadar 450 de lei pe luna. In scoala e o clasa pregatitoare si cate una din fiecare pana la clasa a 8a. S-ar putea sa fie mai mult de una din fiecare dar eu nu cred din ce am auzit la "careu". Hai sa zicem 9 clase de cate 30. 9 x 450 = 4050 lei. pe luna pentru Gicu. Daca banii merg la Gicu, calculatorul de salarii pe care tocmai l-am folosit m-a informat ca Gicu are un salariu net de 2841 lei pe luna!!!!! Sa ridice mana cine vrea sa vina sa se faca gardian la o scoala din Ploiesti! Io cre' ca ii dau o matraguna in cafea lu' Gicu si ii iau locul ca stiu io niste corporatisti prin Bucuresti care au 30 de milioane si va spun sigur ca nu fluiera de trei ori pe zi. La fel de sigura sunt ca nenea Gicu nu are un salariu de 28 de milioane. Cred ca are maxim 8. Deci? Dam bani pentru "gardian"? Ne comportam ca niste oi in turma vaitandu-ne ca ne sunt luati bani dar nu stim nici de ce nici pentru ce? Sa va fac si calculul cu "fondul scolii" sau va ia capu'? Sa va calculez cati bani ajung la Ministerul Invatamantului de la "Concursurile" care se tin in toata tara la milioane de copii? 12 lei, 14 lei...lasa ca nu e mult...12 lei de aici, 15 lei de dincolo...bani care ajung la firmele unora care printeaza 3 materiale. Puncte care ajung la invatatori care va invata copiii sa FURE de mici. Sunteti in sistem? Ati intrat in Matrix? Nu, nu va obliga nimeni. Daca spuneti asta sunteti tampiti. As vrea sa vad toti parintii ca zic NU! As vrea sa vad cum mi-o lasa cineva repetenta la clasa pregatitoare sau la clasa 1,2,3...etc pentru ca nu am dat eu bani in sistem. Eu am dat bani in sistem. Am platit impozitele pe anul asta. Domnii care va cer bani, sa ii caute la Primarie acolo unde i-ati lasat din ianuarie incoace. Si la salariul pe care platiti lunar de va iese pe nas! Eu nu o sa dau bani pentru fondul scolii. Cu Gicu o sa studiez foarte atent problema, o sa il intreb pe el cat salariu are. E simplu. Lucrurile de fapt sunt foarte simple. Suntem furati si stam ca tampitii!