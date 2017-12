Primarul Medgidiei, taxat dur de politicienii constănțeni

23:59:20 / 12 Decembrie 2017

Bei , Palaz !

Cunosc momentul in care Vali Vrabie a spus clar despre ipochimenii politici de la PSD - PNL- PMP-ALDE -UNPR , ca sunt curve ordinare ! Bine , nu era nevoie de spusa lui Vrabie , ca sa aflam cat de decazuta moral este clasa politica din spatiul mioritic , cati nenorocti , cati fatalai , de cea mai joasa speta , populeaza partidele amintite cu scopul imediat si mizerabil de a trai bine , de a pacali , de a prosti un popor , indobitocit de jigodii de fesenisti , securisti , fosti activisti fara caracter , penelisti vopsiti , logoreici , afaceristi verosi , rapandule din jurul lui Basescu si ai lui Tariceanu , lipsiti de patriotism , fara nicio valoare , fara nimic in capatana in afara interesului propriu ... Faptul ca tocmai ratatii din speta asta de putreziciuni ies in public si cu nesimtire , cu tupeu , sporeste mania in masse si aici sunt de acord cu cei care sustin o noua revolutie , cu tribunale populare , care sa trimita in fata plutoanelor de executie cel putin un milion de javre , care au dus tara in saracia in care se afla , in mizeria morala si materiala in care se zbate ... Bagati-va mintile in capatani si capatanile la cutie ... Mucles ! Suntem cu ochii pe voi ! Paraziti ce sunteti ...