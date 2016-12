Problema parcărilor, nicio rezolvare?

11:07:13 / 08 Decembrie 2016

Parcare

Blocurile nou construite sa aiba obligatoriu un loc de parcare pe apartament ,asa cum e in Europa,la orice afacere care se deschide in oras sa se tina cont de nr de angajati si de nr de clienti posibili si dupa aceea sa se dea autorizatii in functie de spatiul disponibil in oras,nu ca acum amenajarea de parcari etajate si subterane in oras.Posibilitati sunt dar totul e sa se4 vrea.