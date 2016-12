Profesori de la Academia Navală, sub control judiciar

09:12:50 / 17 Noiembrie 2016

ACADEMIA NAVALA

In sfarsit dupa atata timp i-au prins pe astia. E plin de papusari in armata! Ce le mai place sa ingroape pe altii si sa aranjeze cu procurorii militari sau nu de la dna pe cine sa casapeasca la comanda pe orgolii personale.. insa cand le vine vremea lor...le dau lacrimile pe obraz..Pacat ca nu sunt toti: sforarul numarul 1 fost si actual profesor asociat Gheorghe Marin nu e pe lista? Oricum locul intai este ocupat de vreo doi: actualul sef mare plus un sef de serviciu secret..Unde sunt stenogramele? De ce sunt protejati? Adica presedintii de tara sau ministrii nu sunt protejati si aici, la serviciul militar se face scut in jurul coruptilor si se ingroapa rahatul? Asa este cand seful tuturor nu se ocupa decat cu nasitul. Nas in dreapta, nas in stanga! Ce ii mai place sefului al mare sa ii vina finii cu plocoane si sa fie pupat in fund..