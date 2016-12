Profesori universitari confirmă plagiatul procurorului-şef Kovesi

13:04:01 / 29 Septembrie 2016

ca sa vezi!!!!

Imediat ce urmaritul penal, Ghita, s-a autodenuntat ca in sediul Guvernului, cu stiinta infractorului Ponta si a altor ministri, el, in calitate de cetatean al acestei tari, a fost insarcinat cu falsificarea unui act, a mai aparut un pui de GIP, marca Ciuvica, numit GRAUR, care, fara sa fi citit vreodata teza de doctorat a dnei. Kovesi, stie ca este plagiata: a aflat de la GIP, in 2012. Ghita, cetatean cu simtul datoriei, in interes national, a fost insarcinat sa comita supervizeze si sa ajute la comiterea unui fals, fara sa stie daca falsul era sau nu necesar, pentru ca nicaieri(cititi-i denuntul) nu sustine ca teza ar fi un plagiat.