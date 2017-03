Promoție la creditele de investiții

CEC Bank prelungește până la 30 iunie 2017 campania promoțională la creditele de investiții în lei pentru persoane juridice. Sunt vizate împrumuturile standard, liniile de credit, cofinanțarea proiectelor cu fonduri europene și investițiile atrase de la BEI (Banca Europeană pentru Investiții). Astfel, în perioada campaniei, dobânzile sunt mai mici, începând de la 3,10% pe an, comisionul de analiză este zero în cazul cererilor de refinanțare înregistrate după 1 martie, perioada de creditare este extinsă la 15 ani (pentru anumite produse), iar comisioanele de refinanțare sunt incluse în soldul creditelor (pentru unele produse). În plus, clienții CEC Bank beneficiază de consultanță gratuită la pregătirea documentației de accesare a împrumuturilor.