Psihologi: „Opusul iubirii nu e ura...“

Mulţi dintre noi considerăm că ura este opusul iubirii, însă în realitate blocajul apare atunci când ne e frică să iubim şi să ne deschidem faţă de cei din jur. Din cauza fricii, unii oameni aleg satisfacţiile rapide, de moment, care nu necesită implicare emoţională. Cu toate acestea, persoanele acuză sentimentele drept principalele vinovate pentru stresul psihic, iar din acest motiv, unii consideră că o relaţie fără obligaţii oferă comoditate psihică mai mare decât una stabilă. În realitate, crede psihologul Andra Tănăsescu, citată într-un comunicat, sentimentele de iubire nu provoacă stres psihic, ci această stare este provocată de frică. “Din mai multe observaţii empirice, am ajuns la concluzia că oamenii trăiesc mult prea des şi prea intens sentimentul de frică. Le este frică de eşec, le este frică de ridicol, le este frică de refuz, le este frică să nu fie înşelaţi, le este frică să nu fie răniţi etc. Conglomeratul de frici şi temeri pe care le experimentează, în genere, tinerii are ca efect reacţia de fugă, de evitare şi de neimplicare. Acest lucru reprezită una dintre explicațiile pentru care multor persoane le este pur şi simplu greu să aibă o relaţie, alegând în loc fie să își găsească distracții ușoare și de moment, fie să își dedice timpul diferitelor activități, jobului sau oricărui alt lucru cu care își pot ocupa cât mai mult timpul”, explică psihologul Andra Tănăsescu.

IUBIREA NU DOARE, PROIECŢIILE DOR

Chiar şi atunci când depăşesc aceste stări dăunătoare şi se hotărăsc să se implice din nou într-o relaţie, oamenii se mai confruntă cu o altă problemă: proiecţia. “Un lucru de care nu toți sunt conștienți este că, în momentul în care întâlnesc pe cineva, ei fac proiecții asupra persoanei respective. Fie proiectează asupra lor ce și-ar dori să fie acea persoană și pierd din vedere cine este cu adevărat, fie proiectează imaginea altei persoane din viața lor cu care consideră că seamănă și automat asociază persoana nou-venită cu cea din trecut, înzestrând-o cu toate calitățile și mai ales cu defectele primei persoane. Este tot un mecanism de apărare sponsorizat de frică, extrem de nociv pentru bunul mers al unei relaţii. Oamenii au tendinţa să experimenteze toate aceste stări negative crezând că acestea vor conduce către fericire şi evită fix calea veritabilă: iubirea. În realitate, proiecțiile, așteptările, fricile dor şi ne îndepărtează de iubire. Iubirea nu doare. Din contră, iubirea vindecă și face oamenii mai buni. Iubirea oferă protecție, respect, timp, răbdare. Iubirea reprezintă căldură, e pură, e sinceră și aduce împlinire și fericire. Iubirea crește și scoate ce este mai bun din oameni”, afirmă psihologul. Specialistul consideră că temerile şi fricile trebuie privite direct în ochi, nu trebuie lăsate nerezolvate, deoarece, în timp, aceste sentimente false se vor fi transformat în stări veritabile, care ne vor reconstrui din temelii. Psihologul ne recomandă ca, atunci când ne este frică, să ne implicăm, să ne observăm reacţiile sponsorizate de frică şi să ne întrebăm dacă ne place de noi în felul acesta. Dacă răspunsul nostru va fi “nu”, atunci va trebui să spunem mai des “da” şi să ne eliberăm de povara fricii.