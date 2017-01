RAJDP poate cumpăra antiderapante

Conducerea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri (RAJDP) a reușit să-i convingă pe reprezentanții ANAF să deblocheze conturile Regiei, pentru a putea achiziționa materiale antiderapante necesare acțiunilor de deszăpezire. În urmă cu câteva săptămâni, autoritățile județene atrăgeau atenția că, în cazul unui viscol puternic, drumurile județene nu ar putea fi deszăpezite, pentru că nu există material antiderapant suficient. Asta pentru că RAJDP are datorii la stat care depășesc două milioane de lei, iar din această cauză conturile au fost blocate. Cu alte cuvinte, RAJDP are o grămadă de bani pe care nu îi putea folosi. Sau, mai bine zis, dacă județul Constanța era lovit de ninsori, riscam să rămânem izolați din cauza drumurilor înzăpezite. „Am discutat problema inclusiv cu premierul Dacian Cioloș și am cerut deblocarea conturilor pentru achiziționarea materialelor”, a explicat vicepreședintele CJC Cristinel Dragomir. El a adăugat că, pentru deblocarea conturilor, ANAF nu a impus nicio garanție, așa cum ar fi trebuit, potrivit legii.